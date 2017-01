Sergio Arturo Venegas Alarcón

Los grandes contrastes en Huimilpan

Santa Adelaida es de Rafael Herrera

Lo de Videgaray, mensaje para Trump

Y ahora cerraron la calle de Guerrero

Municipio pobre con ranchos ricosParadojaHuimilpan -uno de los principales productores de migrantes- es un municipio pobre con ranchos ricos, como el del gobernador Francisco Domínguez Servién, a quien parece solo importante la prosperidad personal, porque hasta la muy anunciada ampliación de la carretera a El Vegil está detenida.Igualmente se encuentran muy dañados los caminos Huimilpan-Amealco, el de la cabecera a San Pedro y el de Ceja de Bravo, sin que el responsable de la pomposamente llamada Comisión Estatal de Infraestructura, Fernando González Salinas, de señales de vida.Y lo mismo puede decirse de Ricardo Ortiz Estrada, nombrado hace casi un año como director del Centro SCT, en sustitución del eficiente Juan Vázquez, hoy hostigado por el Gobierno.Los burócratas Fernando González y Ricardo Ortiz parecen cortados con la misma tijera.De los dos no se hace uno.Atorada está la ampliación de la carretera a Huimilpan, a cuatro carriles con camellón en medio, del kilómetro cero al 14, hasta llegar a El Vegil, con inversión de 200 millones de pesos.Huimilpan tiene mala suerte.Porque ni siquiera le ayuda que el gobernador y su familia tengan ahí el rancho Cruz de Mayo, tan publicitado en la tele.Y es que la presidenta municipal priista Celia Durán, una profesora bien intencionada, no tiene idea de la política y su principal preocupación ha sido la de pagar la deuda heredada por la exalcaldesa panista Mary García, hoy diputada federal. Que ya la bajó de 40 a 17 millones, presume.¿Será esa la obra de su trienio, sanear la economía del Ayuntamiento, mientras las rancherías sufren por falta de comunicaciones decorosas?Por lo pronto, en su Primer Informe hizo regañadero. No solamente le llamó la atención a sus colaboradores, sino que hasta los diputados alcanzaron, porque la maestra quiere más presupuesto y no sabe cómo promoverlo.Y tampoco hay interés de apoyarla en el Gobierno Estatal, en donde todavía no saben cómo perdieron en el feudo de Pancho Domínguez, que pudo impedir el triunfo del chatarrero Juan Guzmán, impulsado por el PRI y Nueva Alianza, pero no el de Celia Durán.Estaríamos mejor con Juan Guzmán, dicen allá.Lo cierto es que no hay obras en Huimilpan, municipio de contrastes, de ranchos ricos y pueblos pobres, a pesar de estar a tiro de piedra de la capital queretana, porque prácticamente inicia en el fraccionamiento Cumbres del Cimatario, junto al parque nacional del mismo nombre, del que le pertenece una parte.Con sus más de 35 mil habitantes, según el censo 2010, esparcidos en casi 390 kilómetros cuadrados, a este pueblo fundado en 1529 no ha llegado la modernidad, a pesar de formar el núcleo metropolitano, junto con Querétaro, Corregidora y El Marqués.Y conste que ya ha tenido -por así decirlo- dos gobernadores. Hoy Pancho, ayer Camacho. El actual no ha hecho nada por Huimilpan, aquél llevó la carretera, aunque pasara por su rancho.Lo mismo quiere Domínguez, pero ni eso.Municipio pobre.Ranchos ricos.Por cierto.Santa Adelaida ya no es de los Camacho. Sus herederos le vendieron al transportista Rafael Herrera.Ese rancho fue propiedad del abogado, magistrado y filósofo Antonio Pérez Alcocer(qepd) hasta fines de los 70. Rafael Camacho Guzmán le echó ojo, lo obligó a venderle y, en el colmo, metió la capilla del pueblo en su propiedad.De cuando se podía, dijera Toño Cabrera.A la muerte del exgobernador hubo enconadas disputas entre sus hijos.Santa Adelaida (nombrado así en honor de la mamá de Camacho) ya se vendió.Falta saber qué pasa con otras propiedades, como la de la casona de Plaza de Armas, en la esquina de Libertad, frente a la Casa de Gobierno, en donde estuvo el teatro“Rafael Camacho Guzmán”.Sic transit gloria mundi.Mister Amigo.Más para Estados Unidos que para México fue el anuncio del Presidente Enrique Peña Nieto, al designar como secretario de Relaciones Exteriores a Luis Videgaray Caso, el que nos trajo a Donald Trump.Lo de la gasolina, que está incendiando a México, todavía no lo puede explicar el Gobierno.Ni siquiera se atreve a señalar que el IEPS, impuesto que encarece la gasolina, fue creado por Felipe Calderón y ahora el propio PAN exige desaparecerlo.Así están las cosas.J. Cruz Araujo, uno de los dos secretarios generales de la CTM de Querétaro, eludió ayer el tema de su disputa con Jesús Llamas Contreras.A mí me va a preocupar, dijo, cuando Carlos Aceves del Olmo (el jerarca nacional) me diga ya no es Usted.Araujo dio una conferencia de prensa a propósito de los programas educativos de técnicos mexicanos con apoyo de Alemania. Le acompañaron algunos secretarios generales de sindicatos cetemistas, como Alejandro Olvera del STIRT.A los que apoyan a Llamas les llamó “gueto”.Mmm.Caos.No faltan complicaciones en el Centro Histórico de Querétaro. El alcalde vendedor, Marcos Aguilar Vega, nos cerró ahora la calle de Guerrero, una de las pocas que cruzan de norte a sur, para terminar con el readoquinado de Madero.Chulada.Devaluado.¿Se acuerdan que Marcos Aguilar Vega se apoyó en la Universidad Autónoma de Querétaro disque para elaborar su plan de Gobierno?Bueno, pues ya ni quienes organizaron aquellos foros creen en él.Mañana le cuento.