Luis Núñez Salinas

La Sagrada Familia



En comienzos de este año, y finales del otro, amigo lector, en el calendario litúrgico, vemos importantes fechas, que enmarcan todo un acontecer de nuestra tradición católica, desde la Navidad, que nos preparamos para la llegada del Niño Jesús con el tiempo del adviento, y de ahí, celebramos varios acontecimientos de relevancia, que deseo de manera particular, no pasen desapercibidos.



El domingo siguiente a la Navidad, celebramos a la Sagrada Familia, ejemplo vivo del cómo debemos y deseamos ser.



La familia desde perspectivas diferentes, unas que la apoyan y otras que la atacan, es indiscutible que sin ella, no puede haber sociedad.



Milenaria tradición de que las familias formen a la sociedad, pese a los apuros a la que es sometida hoy día, las voces que a favor cantamos odas a ella, estamos seguros que no fallecerá, si al menos como sociedad, deseamos mejores perspectivas.



La biología y la Familia van de la mano, pese a quien le pese, las familias seguirán existiendo y llevando a cabo el milagro de la co-creación con Dios nuestro Señor.



Pero ¿por qué celebramos a la Sagrada Familia?, sencillo, porque deseamos seguirles, imitarles, alcanzarles en el camino de la santidad, que no solo como camino, sino como destino, de igual manera.



¿Quiénes conforman a la Sagrada Familia? Hablaremos de San José, esposo obediente, pero a la vez decisivo en las acciones:



Al despertarse, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado: llevó a María a su casa”. (Mt 1, 24-25)



Cuando José se entera que María estaba embarazada, piensa en abandonarla porque la quería mucho y no deseaba denunciarla públicamente -como era la costumbre de la época-, pero el Ángel de Dios se le apareció en sueños, y le dijo que lo que había sido engendrado en el vientre de María, era obra del Espíritu Santo y que no temiera en recibirla.



Cuando Herodes manda matar a los niños menores de 2 años, José huye a Egipto, junto a María y el Niño, porque es avisado por el Ángel, y una vez que Herodes fallece, de nuevo el Ángel le avisa y regresan a Nazaret.



¿Somos esposos obedientes a la voluntad de Dios? Cuantas veces los esposos nos dejamos llevar por aquellas cosas que no abonan a la familia, siendo más claros, el Evangelio nos invita a que seamos imagen de José, pero nos gana la sociedad en la que vivimos, y las neotradiciones que observamos.



Ser obedientes a la voluntad de Dios como esposos, es ser fiel a la esposa, es poner atención y tener más tiempo con nuestros hijos, en vez de la tele o el celular.

Nuestros hijos crecen, y cierto, estamos en la casa, pero no interactuamos con ellos.



Ser obedientes a Dios, como esposos, es destinar el dinero de nuestro esfuerzo laboral, única y exclusivamente a nuestra familia, a nuestra esposa e hijos.



Es tener una comunicación y aceptación total con nuestra esposa, es llenar nuestro corazón de cosas sanas, de obras buenas, de cero violencias físicas y emocionales.



Ser un buen esposo es tener fe, es hacer oración, y cuando vayamos a Misa, tener el corazón propicio para caminar, de la mano de Jesús y María y abandonar nuestras dificultades a la divina providencia.



Tomar a José como ejemplo de esposo, es lo mejor que nos pueda pasar por nuestras vidas.



¡No deje de hacerlo!



¿Quién es María?



Inalcanzable las hojas de todos los escritos del mundo, para explicar quién es María y nos quedaríamos cortos.



Pero su palabra que la define es Caridad.



Desde que María es vista por Dios para encarnar a Jesús, su entrega fue inmediata:



“He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu Palabra” (Lc 1, 38)



María dice que sí, de manera inmediata, no titubea ni pone condiciones, es sabedora de la responsabilidad y el futuro de la salvación que está en sus manos.



María crio, educó, acompañó y formo a Jesús, guiada por el espíritu Santo.



Es en los evangelios de Lucas también donde es llamada “llena de gracia”, “bendita entre todas las mujeres”, “madre del Señor”.



¿Cómo podemos ser como María?



La esposa obediente y cercana a un proyecto de formación de hijos en el amor de Dios y ejemplo de María ¡Sí existe!



Lo que sucede, es que muchos medios de comunicación, han hecho creer que el perfil de las Madres católicas - o no católicas- son imposibles de encontrar.



¿No me cree?



Todas las mujeres mexicanas son ejemplo vivo de que María existe.



Trabajadores, preocupadas por sus hijos, sabedoras que el mejor camino para la formación de personas es la familia, es estar cercanos.



Las Mamás mexicanas son un ejemplo mundial de que defienden a la familia, para que seamos una mejor sociedad.



Cuando hablamos de Sagrada Familia, es porque vemos a José, a María y al Niño Jesús.



¿Quién es el Niño Jesús?



Jesús “Vivía sujeto a ellos” (Lc 2, 51) Como niño, Él obedecía a su madre y a su padre adoptivo, y permanecía siempre junto a ellos. María y José fueron sus primeros educadores.



“El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la Gracia de Dios estaba con Él” (Lc 2, 40) Jesús aprende el oficio de carpintero de su padre adoptivo José.



En varias ocasiones, los papás deseamos que nuestros hijos sean obedientes, calmados, que no hagan ruido, ni gritos, que no lloren y que no nos desesperen.



¡Total! Deseamos que nuestros hijos, no se comporten como niños y niñas.



Pero ¿qué tal era Usted amable lector de chiquillo? ¡Un verdadero problema de travieso y pícaro!, y desea que sus hijos no sean traviesos.



Cabeza descalabrada, rodillas llenas de tierra, despeinados, hasta sudados y sucios de tanto fútbol con los amigos de la calle.



Entonces el siguiente domingo después de Navidad, celebramos a la Sagrada Familia, ejemplo de santidad y perseverancia en el cuidado del Niño Jesús.



¿Cómo debe ser nuestra familia?



Buscando la santidad, el gozo de María Santísima cuando se sabe con Jesús en su vientre, es el mismo que da a millones de Madres en todo el mundo, que cuidarán y salvaguardarán a los niños y niñas, que seguramente tienen una misión encomendad,



Las preocupaciones de José, nuestro Seráfico Señor, son todas aquellas que nos pasan a los papás que aunque no tuvimos a nuestros hijos dentro de, si acompañamos en todo el camino.



Ser Papá, es pedir a Dios el cuidado y la sabiduría de saber gobernar a nuestra familia, como en su momento el Rey Salomón se lo pide a Dios.



Y los niños y niñas, al cercano cuidado de no adelantarles nada a su inocencia, de darles lo que les corresponde de acuerdo a su edad, y llenarlos de tiempo, caridad y paciencia, que ellos luego aplicarán, en la interminable cadena de educar de familia en familia.



Por ello la Familia no desaparecerá, porque en tiempo de crisis, es el único rincón a donde llegar, con lo que todo alrededor de ella se construye.



Luego entonces amigo lector, no nos quejemos del México que estamos viviendo, porque en ello nos quede claro: ¡Tenemos el País que queremos! Esa es mi apuesta, ¿y la de Usted?…