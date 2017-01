Sergio Arturo Venegas Alarcón 29 de octubre de 2015. Gilberto Herrera Ruiz, rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, acudió a la presentación del Plan de Gobierno Municipal de Marcos Aguilar Vega, elaborado con la participación de la exdirectora de la Facultad de Ciencias Políticas, Marta Gloria Morales y el actual director de ese plantel, Luis Alberto Fernández. ARCHIVO Ciudad sitiada. Ahora también se cerró la calle de Ocampo, que cruza el Centro Histórico de sur a norte, justo entre el Archivo Histórico (antiguo Palacio de Gobierno) y la Catedral, en la esquina de Madero que también está bloqueada, igual que la de Guerrero. Obras municipales, sin ton ni son. FRANCI OH! Arcos Road. Melchor, Gaspar y Baltazar ya llegaron a Querétaro, pero sin sus clásicos transportes. Sin caballo, camello ni elefante. La crisis los hizo recorrer Querétaro a pie. Los nuevos tiempos. Facebook







Como un error casi adolescente calificó la maestra Marta Gloria Morales el haber confiado en un político como Marcos Aguilar, al que ayudó a organizar los foros para su Plan Municipal de Desarrollo. Así lo confiesa en una carta dirigida a Julio Figueroa y compartida por este con sus numerosos contactos de Hotmail.



“Este mensaje es solo para ti, es un regalo, y por lo tanto puedes hacer lo que quieras con él”, le dice la exsecretaria particular del actual rector de la UAQ, institución desde la que apoyo al hoy alcalde capitalino.



A propósito de ello y, supone este columnista, de la cantidad de decisiones tomadas a espaldas de la voluntad popular, Marta Gloria comparte “la decepción con los políticos y particularmente con Marcos Aguilar, pero ambos debemos confesar que tener esperanzas con un político como Marcos Aguilar, fue un error casi adolescente, los políticos son hombres y mujeres en los cuales no podemos confiar, pero tampoco debemos desconfiar de ellos por principio”.



Con los políticos no se puede tener una relación de confianza porque esa es una relación que solo se tiene con los amigos y con los amores, reflexiona la también exdirectora de la Facultad de Ciencias Políticas. Con los políticos debemos tener una relación de cercanía y de distancia, siempre alerta, siempre crítica y siempre analítica.



Creo que ambos (Martha Gloria y Julio) perdimos distancia con él (Marcos), pero en mi caso, sus actos simplemente son criticables, en tu caso, la crítica se ha tornado en enojo y en desesperanza.



Se refiere la doctora Morales a “casos como los de la concesión de la recolección de basura, la remodelación de la Alameda, los parquímetros” (que) deben ser analizados, más allá de que nos parezcan ideas correctas o no, “en tanto actos que pueden estar vinculados con corrupción, eso es lo que hacen los periodistas, atan cabos y los siguen”.

Y bueno, aquí en PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, coincidimos con Martha Gloria en que los temas de la concesión de basura, los parquímetros y la Alameda deben someterse al análisis y a la crítica. Por lo demás, nosotros no estamos decepcionados.

Ya lo conocíamos.



Aquel día.



Marcos Aguilar dijo el 29 de octubre del 2015 que “Este plan será el parámetro con el que los ciudadanos podrán calificar al Gobierno Municipal por medio de resultados y del avance en el cumplimiento de sus compromisos”.



Destacó entonces que la participación de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) fue de suma importancia en el desarrollo de este plan.



En ese entendido, la doctora Marta Gloria Morales Garza, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), explicó que México tiene muchos problemas, “pero el más grave es la pérdida de la confianza en las autoridades, los partidos y los políticos”, por lo que el compromiso con las nuevas demandas sociales es el que los movió a aceptar el reto de trabajar conjuntamente en este Plan.



“La elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo tienen una base jurídica, sin embargo, siempre son elaborados en un escritorio para cumplir con la reglamentación”, dijo Morales Garza.



Aseguró que no se trata de expresar críticas solamente, se trata de acompañar al Gobierno para que no desvíe su camino, se trata de construir una sociedad atenta, analítica, “una sociedad que tenga fundamentos para volver a creer en sus autoridades”.



Por eso habó Marta Gloria de revisar en un año el cumplimiento del plan.



Y hoy dice: fue un error casi adolescente confiar en Marcos.



Y sí.



Falso.



La capital queretana vivió ayer la psicosis de los saqueos, ante los rumores generados en Internet. Hasta algunos de los medios oficiales cayeron en las redes… sociales.



Así está de seco el pasto.



Cuidado.



Que cierren.



Eso recomendaron los policías a los establecimientos de la Avenida Tecnológico, entre Constituyentes y Zaragoza, incluidas las oficinas de PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro. Puede haber saqueos, advirtieron.



¿Qué va a venir Marcos? Preguntó un colega.



Unidos por Querétaro.



Que los Reyes Magos ya recibieron las cartas de los políticos

queretanos.



Los panistas Mauricio Kuri, Alfredo Botello, Armando Rivera y Memo Vega pidieron una senaduría.



Igual los priistas Braulio Guerra, Ernesto Luque, Silvia Hernández y Tonatiuh Salinas.



Pero que el que les puede ganar el regalo es Carlos Peñafiel, de Morena, al parecer el único partido de oposición en Querétaro y beneficiario de la indignación por el gasolinazo

y las estupideces locales.



El albiazul Luis Bernardo Nava quiere un Centro Cívico, lo mismo que el tricolor Pancho Pérez Rojas.



Quien está indeciso es Mauricio Ortiz Proal, amigazo del líder nacional priista Enrique Ochoa. Ya no sabe si tirarle a la diputación o ir por la Senaduría.



Marcos Aguilar, el alcalde vendedor del PAN, buscará reelegirse para apuntalar los negocios de la basura y los parquímetros o ir al Senado, si Pancho lo deja.



Pepe Calzada, del PRI, quiere ser Presidente de México.



Ricardo Anaya, panista, también.



Y los Reyes sí existen.



Tona.



Reapareció en Querétaro el exdirigente priista, exsecretario del Gobierno calzadista, exaspirante al Gobierno Estatal y hoy alto funcionario de Nafin, Tonatiuh Salinas Muñoz, en donde fue designado por recomendación del entonces secretario de Hacienda, Luis

Videgaray.



Ayer se reencontró con el delegado de la Sedesol, Ernesto Luque Hudson.



Ambos aspiran al 18 y al 21.



A ver si les sale el muñequito en la Rosca.



