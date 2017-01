José Luis González Garibay

La práctica de la atencion plena (mindfulness) (parte I)



Hace que los estudiosos de la conducta Humana, venimos observando los cambios y una aparente apatía y desinterés, en las cuestiones de Estudio, trabajo y otras, surgen con mucha facilidad “Distractores” que físicamente nos encontramos presentes en una reunión familiar, laboral social o simplemente asistiendo a una aula a Clases o bien a una conferencia NO “Conectamos como se debe entre Expositor y Asistentes”.



Surgen explicaciones y llega una notificación a los padres de familia “Su Hijo (a) es un verdadero problema, es muy inquieto, molesta a los compañeritos y jamás pone atención en clase, debe verlo un especialista y surge el dictamen: Tiene Déficit de Atención el muchacho, y la pregunta se vuelve inquietud ¿Y ahora que debemos hacer?



Quien de los Científicos o estudiosos tiene la respuesta: Un Sicólogo, un Siquiatra o Sociólogo, la suma de ellos, Están los Maestros y Catedráticos en que los estudiantes logre sus objetivos? O simplemente cumplen con asistir y “Evaluar” los modelos de educación actuales son los adecuados o ya fueron rebasados.



Un niño al nacer tiene solamente 100 mil millones de neuronas y todas trabajando, y está en pleno desarrollo, alguna vez nos detenemos que ese pequeño necesita liberar la energía que produce su propio desarrollo? Los programas educativos fueron diseñados sobre un escritorio y aclaro otros países no, observan las cualidades inclinaciones e intereses, sobre todo en Europa (Países Bajos) Islandia Finlandia, Noruega, Holanda, Dinamarca y otros, donde los “Observadores” en su momento les proponen a padres y alumnos reconsiderar si es posible el estudiar “Arte” o cualquier otra ciencia o bien la práctica de un Deporte: Ejemplo a un Futbolista le recomendaron dejara ese deporte y Jugara al Tenis Profesional y al paso de los años fue una figura internacional.



En oportunidades nos percatamos como Maestros y Catedráticos “Gozan” en ser señalados como los más duros o difíciles de que te aprueben, y amigos que te interrogan quien te imparte la materia de..y uno contesta el Maestro… Te van a reprobar, con no pasan más de diez estudiantes, y me pregunto y comparto con Ustedes ¿Qué la tarea principal de un Catedrático no consiste en enseñar a los alumnos lo que él sabe y mostrar el camino para superarlo? A Que tienen miedo.



Agreguemos que en la época cibernética todos los pequeños pareciera que nacieran con un “Chip” insertos pues a los tres años manejan Teléfonos, “Tabletas” Computadoras y otros aparatos y los manejan mejor que muchos de nosotros, luego entonces canalizar esas inclinaciones al conocimiento, y los resultados no serán las ultimas evaluaciones publicadas donde México resulta colocado en un lugar que marca el deshonor.



Ante todo lo anterior un Joven Estudioso que se ha convertido en el motor que mueve mis impulsos de llegar y consolidar proyectos, me interrogo ¿conoce este libro?



Mostrándome “La quinta disciplina” de Peter M. Senge, mi respuesta fue no, lo deposito en mis manos y dijo estúdielo, y hasta este dia lo he leído varias ocasiones y siempre me sorprende. Comparto con ustedes una parte de este magnífico libro:



En el presente libro, el doctor Kabat-Zinn se centra en el poder transformador de la atención plena en nuestras vidas, tanto en nuestra dimensión más íntima como en la social. Describe cómo podemos conferir verdadero valor al momento presente y autorrealizarnos como seres humanos con la práctica de la meditación. En último término, el propósito de La práctica de la atención plena consiste en despertar en nosotros todo el potencial de un don que la mayoría infravaloramos: la sensibilidad.



En una inteligente fusión entre ciencia, poesía y espiritualidad, Kabat-Zinn nos enseña que la meditación nunca es lo que uno piensa (piense uno lo que piense) y que en nuestra sociedad compleja y caótica la práctica de la atención de una manera lúcida, sabia y efectiva ya no es un lujo, sino una necesidad para nuestra salud emocional, física y espiritual.



El autor es y asilo consideran sus lectores como el impulsor del Mindfullness, pero que es esto aparentemente novedoso: Les comparto: Mindfullness ha sido traducida al español en diferentes formas, todas compuestas a falta de una palabra que dé con el significado original. Las traducciones más comunes son Atención Plena, Plena Conciencia, Presencia Mental y Presencia Plena/Conciencia Abierta entre otras.



Emplearemos la traducción más utilizada en este momento que es “Atención Plena” y, en la generalidad de los casos, directamente el vocablo inglés Mindfullness.

La palabra Mindfullness es también una de las primeras traducciones que se hicieron de la palabra “sati” en pali, un idioma vernácula similar al sánscrito que se hablaba en la época en que el Buda comenzó a enseñar hace 2500 años. Sati es la nominalización del verbo “sarati” que significa rememorar o recordar. Puesto que recordar es precisamente traer al presente, en su concepción última sati o Mindfullness es la capacidad humana básica de poder estar en el presente y de “recordarnos” estar en el presente, es decir, constantemente estar volviendo al aquí y ahora.



No podríamos vivir sin la capacidad de estar en el presente: es la que nos permite recordar a dónde estamos yendo mientras caminamos, aún cuando durante el trayecto nos hayamos perdido en miles de pensamientos. Sin Mindfullness sería imposible poder observar y reconocer la propia experiencia y vivir en este mundo. Sin embargo, y aunque creemos tener control consiente de nuestra atención, lo que normalmente sucede es que estamos constantemente atendiendo a pensamientos acerca del pasado o del futuro o bien, reconociendo solo una pequeña porción de lo que está sucediendo en el presente: si lo que estoy experimentando me gusta, quiero que continúe o si lo que estoy experimentando me desagrada, quiero que desaparezca.

Interesado en los estudios y las grandes verdades que encontré me dedique a buscar en el Internet toda la información posible y acudí a varias librerías comprando Textos novedosos como el Christopher K Germer “El Poder del Mindfullness mismo que al inicio entre otras cosas no regala: La amabilidad afectuosa, la autocompasión a diferencia del miedo reafirman el poder curativo de la relación, la expansión del sentimiento, la eficacia de la amabilidad como catalizador del aprendizaje.



Aclaro que su Madre lo formo con reglas estrictas dentro de la religión Cristiana, pero su padre trabajo como maestro del idioma ingles del Dalai Lama y eso le permitió conocer a profundidad y practicar la meditación, condiciones que fusionadas logran que el autor nos muestre caminos accesibles al conocimiento y practica de la Atención Plena extraordinaria herramienta, pues ahora los que ocasionalmente o de manera permanente somos expositores sabemos que para mantener el interés de quienes comparte la idea de “Crecer” debemos tomar en cuenta que los escuchas mantienen en promedio hasta siete minutos la atención, (No todos , ni siempre) y en ese periodo de tiempo debemos modificar positivamente nuestro trabajo, y en 45 minutos “abrir” un espacio para la



Reflexión.



Estimados Editores y amables lectores hasta este momento considero oportuno ofrecer que la siguiente colaboración nos permitirá adentrarnos en este tema por demás interesante.



Que haya Yo donde antes hubo Ello



Sigmund Freud



Nos vemos en la que sigue.