Sergio Arturo Venegas Alarcón

El hombre que anticipó el triunfo del PAN

No lo creía ni el candidato Ignacio Loyola

Juan Martín no puede con la inseguridad

Error adolescente creer en Marcos: MGM

Tenía el Partido Revolucionario Institucional de Querétaro en 1997 una carta de lujo para el gobierno estatal: Fernando Ortiz Arana, líder de todas las cámaras y del comité nacional. Estaba sobrado. Tanto que tres años antes había sido mencionado como posible candidato a la Presidencia de la República, en relevo del malogrado Luis Donaldo Colosio.Casi todos los pronósticos favorecían al aspirante a gobernador del Invencible. Casi, porque la Universidad del Valle de México hizo una encuesta en la que, sorprendentemente, ganaba el PAN y que se publicó en un periódico local.El maestro coordinador del trabajo realizado con el apoyo de sus alumnos no daba crédito al resultado. Pensó que los estudiantes no habían hecho la tarea y decidió auditar el estudio. Y gran sorpresa.Sí. El PAN estaba arriba, a pesar de que Fernando Ortiz Arana, del PRI e incluso su hermano José por el llamado Partido del Ferrocarril, eran mucho más conocidos que Ignacio Loyola.Diversas reacciones provocó tan sorprendente encuesta.El candidato del PRI, Fernando Ortiz Arana, le llamó al responsable de la información para reclamarle que comprometiera el nombre de la UVM en algo tan descabellado. Y, desde luego, que ahora que él ganara no tendría cabida en Querétaro.Y es que era impensable la derrota del Revolucionario Institucional que tenía un gobernador de lujo, Enrique Burgos García y un abanderado de primera, Fernando Ortiz Arana.Pero no quedó ahí la cosa. Unos días después el coordinador de la encuesta acudió a ACIR, en donde hacía comentarios sobre temas económicos y que se encuentra al candidato de Acción Nacional, Ignacio Loyola Vera, favorecido con el resultado de su análisis.-Qué pendejo eres, le soltó, palabras más, palabras menos, ¿cómo crees que le voy a ganar a Fernando?Eso dice la encuesta, si quieres te doy copia, le respondió.Nunca la quiso.Sí, en cambio, interesó en la estructura oficial. Jorge López Portillo, entonces subsecretario de Gobierno, llamó al joven economista para pedirle se la compartiera al mandatario estatal. Era marzo, a sólo tres o cuatro meses de las elecciones. Y ganó Ignacio Loyola (1997-2003).Al día siguiente de los comicios, nuestro director editorial Sergio Arturo Venegas Ramírez “El Armero, entrevistó al gobernador electo para MVS Televisión. “Todavía no me la creo” le dijo.¡Ah! y por cierto, aquél maestro de la Universidad del Valle de México que, hace nomás 20 años, coordinó la encuesta es hoy el presidente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carlos Peñafiel Soto.La política es así.Activo.Hoy por es Braulio Guerra Urbiola el priísta con mayor trabajo hacia fuera y hacia adentro de Querétaro, porque está presente en las tareas de su partido aquí y se ha convertido en uno de los diputados federales más activos, en temas como el de la Carretera 57, el centenario de la Constitución del 17, matrimonios igualitarios y, próximamente, en temas económicos. Carta fuerte para el Senado.Este mes deberá quedar la renovación de los consejos municipales para elegir a los comités, en donde se gestan los acuerdos para las candidaturas a los ayuntamientos y distritos locales. En eso está trabajando el dirigente estatal Juan José Ruiz, a quien ya se ve como futuro líder de la bancada en el Congreso local o diputado federal.En Acción Nacional esperan los acuerdos entre los dos jefes reales: Ricardo Anaya Cortés, presidente del comité nacional y el gobernador Francisco Domínguez. Los operadores del primero son el dirigente estatal Pepe Báez, el diputado Toño Rangel y el ex edil de Jalpan, Michel Torres. Por parte del mandatario están el jefe de la oficina, Luis Bernardo Nava y Alfredo Botello.Tradicionalmente la relación con los partidos políticos pasaba por la Secretaría de Gobierno, pero eso parece no estar ocurriendo ahora, por lo menos con el PAN, porque el titular es esencialmente un policía, Juan Martín Granados Torres. que ni quiera ha podido con su principal encargo: la seguridad.Tonapriuh.Así se le llamaba a Tonatiuh Salinas Muñoz en su etapa de presidente del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional, coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto en Querétaro, aspirante a la candidatura al gobierno y hoy, ooootra vez, dispuesto a sumar a la causa tricolor.El ahora director adjunto de Nacional Financiera ha iniciado reuniones con dirigentes formales e informales del priismo para recuperar relaciones y tejer alianzas de cara a los comicios del año próximo, cuando se elegirán aquí, junto con la Presidencia de la República, senadores, diputados federales, ayuntamientos Congreso local.Conoce Tona la difícil situación del PRI por las decisiones del gobierno federal y las reyertas entre algunos de sus miembros más visibles. Sabe también que no se reflejan a su favor los yerros de las administraciones panistas.Así las cosas, Tonatiuh considera indispensable lograr la unidad de los principales actores del priismo queretano en el proceso de renovación de sus comités municipales y en la consolidación del estatal, encabezado por Juan José Ruiz.El también ex secretario de Desarrollo Sustentable y del Trabajo en la administración del gobernador José Calzada Rovirosa, con quien mantiene cercanía, es vinculado también al ahora canciller Luis Videgaray, que le nombró en su actual encargo.Con tales relaciones y el trabajo realizado aquí desde sus tiempos de presidente de la Coparmex, Salinas Muñoz se ve dispuesto a participar en los siguientes eventos políticos. Los priístas dirán.Diabólico.Alza en los combustibles, bloqueo de carreteras y, ahora, psicosis por saqueos. Coctel económico-político del diablo para las elecciones del 2017 y 2018. Huele a gas en el Estado de México, Coahuila y Nayarit.Sólo en cines.Chamaqueada.Fue un error casi adolescente haber confiado en un político como Marcos Aguilar. Martha Gloria Morales, ex directora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAQ y coordinadora del plan de gobierno municipal 2015-2018.Y sí.Engañadita.A la doctora Martha Gloria, que al igual que la mayoría de los votantes del Municipio de Querétaro creyeron en el alcalde vendedor Marcos Aguilar Vega, un adolescente y chamaqueado