Andrés Garrido del Toral

El monumento a doña Josefa Vergara Hernández, sito en la esquina de la calle Vergara y Reforma, es propiedad municipal, para nada es propiedad de la Fundación que lleva su nombre ni de la Diócesis. Fue colocada en agosto de 2006 bajo la presidencia municipal del licenciado Armando Rivera Castillejos. No está considerado por el INAH como un bien de la zona monumental, tanto por su antigüedad ni por su valor artístico, ya que apenas fue elaborada y colocada allí en la administración municipal 2003-2006. Es obra del escultor Miguel Michell y deja mucho que desear por la joroba que se le levanta a la benefactora y por su mano izquierda en posición de pedir limosna en lugar de dar, que fue el punto final del por qué de la existencia de doña Josefa Vergara. Ella era benefactora, no mendiga. Ninguna de las obras elaboradas por Miguel Michell en mi Santiago de Querétaro me gustaron: el danzante que está en Zaragoza al empezar el barrio de San Francisquito no parece indígena sino un fortachón vikingo a punto de agarrarse a madrazos. La escultura que hizo de Damián Carmona en la plazuela que lleva ese nombre tampoco parece al humilde soldado de San Luis Potosí que murió poco después del Sitio de Querétaro por una diarrea aguda: parece soldado alemán. Dentro de las propuestas de reubicación que presentaron los directivos de la Fundación Vergara considero que la más viable y exenta de permisos federales es la de ubicarla en el exterior de la Alameda Hidalgo, frente a la calle que lleva su nombre, ya que en el andadero de 5 de Mayo y calle Vergara ya existe una fuente con la escultura de un ángel musicante colocado en 1992 por el Ayuntamiento presidido por el doctor Alfonso Ballesteros, lo que provocaría mayor gasto y tramitación de permisos ante el INAH. En el mes de enero regresan a sus labores las escultoras de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ, a quienes les solicitaríamos su opinión para ver si el defecto de la mano izquierda de la escultura tiene remedio y a qué costo. Otra opinión sería la del cronista emérito de Colón, don Jesús Solís de la Torre, quien es escultor. ¡Cómo extrañamos a Velasco Perdomo! Pero sus restos todavía no pueden entrar al Panteón y Recinto de Honor de las Personas Ilustres de Querétaro simplemente porque no tiene diez años de fallecido. Méritos tiene mucho en la formación de nuestra imaginería popular, paisaje urbano y tejido social, a través de obras de arte que dan identidad y son referencia del urbanita queretano.

Esta señorona murió en 1809 y nunca fue dueña del hoy Teatro de la República que se empezó a construir en 1845 y se terminó en 1852, pero el Ayuntamiento de Querétaro -que era el albacea de sus múltiples bienes en favor de los pobres- tomó de su masa hereditaria para construirlo, por ello, lo más lógico fue que el Cabildo municipal dispuso que el entonces Teatro Iturbide pasara a formar parte de la herencia legada por doña Josefa a los niños pobres. El solar donde se edificó el coso tampoco era de doña Josefa sino de don Juan Caballero y Ocio, quien en un acto de altruismo, donó la manzana y la casa donde nació para la construcción de la Nueva Alhóndiga de la ciudad, con el objeto de abaratar el precio del maíz en las clases populares y tener producto en casos de sequía. Don Juan Caballero y Ocio recibió ese terreno (edificado, era la casa donde nació) por herencia de su padre, don Juan Caballero y Medina, a mediados del siglo XVII, quien a su vez la había comprado a Juan Durán. Juan Caballero y Ocio murió en 1707, más de un siglo antes que doña Josefa Vergara. Dios los tenga en su gloria y vengan a jalarle las patas a tanto malandrín, público y privado, que hoy pululan por mi tierra. Incluyendo a los vándalos que saquean a inocentes y a la sufrida ciudadanía que tenemos que aguantar sus cierres. Tan amarga la medicina como el remedio.En relación al asunto de la escultura de doña Josefa Vergara y Hernández, arrinconada en un lugar donde te abordan señoras prostitutas de la tercera edad, me permito informar lo siguiente:Ríos de tinta y saliva han corrido enunciando el papel protagónico de la ciudad de Santiago de Querétaro en los fastos más gloriosos de la Historia mexicana, pero menos se escribe y habla de los momentos en que nuestra matria fue sede de los poderes públicos nacionales, tanto en el sistema federalista como en el sistema centralista.La primera vez que fue Capital de la República mexicana es durante la Guerra de Intervención Americana (1847-1848), en que los tres poderes federales se trasladaron a la ratificación o no de los tristes y célebres Tratados de Guadalupe Hidalgo, después de ardientes debates que tuvieron lugar en la Cámara de Senadores (Anexo de La Congregación) y en la Cámara de Diputados (Academia de Bellas Artes). El presidente de la República, Manuel de la Peña y Peña, instaló su despacho presidencial en la casona de la calle de Hidalgo número XX, en que fueron ratificados los mismos.La siguiente ocasión fue cuando don Benito Juárez pasa por Querétaro en enero de 1858 defendiendo la Constitución de 1857, siendo gobernador José María Arteaga, instalándose el patricio en la casona de aquél, ubicada en el anexo de lo que hoy es el Palacio de Gobierno, sobre la hoy calle de Pasteur. Juárez se dirigía a Guanajuato para finalmente llegar a Guadalajara donde pretendieron fusilarlo sino fuera por aquella intervención de don Guillermo Prieto donde les espetó a los fusileros conservadores la famosa frase de “los valientes no asesinan”.Otra ocasión que se pudiera contar sería del 19 de febrero al 15 de mayo de 1867 en que Maximiliano residió en Querétaro como emperador en un intento de conservar su trono, sin embargo, solamente le acompañó su ejército de nueve mil hombres, el Regente del Imperio (Leonardo Márquez) y un solo ministro que fue el de Justicia e Instrucción, don Manuel García Aguirre, quien pocas oportunidades tuvo de desempeñar su función legal.El Consejo de Estado y el resto de los ministros se quedaron en la Ciudad de México.Aquí surge mi duda si en 1867 fue o no Querétaro Capital del Segundo Imperio.La siguiente vez es cuando don Benito Juárez pernocta en el hoy edificio de Madero 70, sede del Archivo General del Estado, la noche del 5 y madrugada del 6 de julio de 1867, en su recorrido rumbo a México para su entrada triunfal del 15 de julio. Por cierto que se alojó y alcanzó a despachar asuntos en lo que hoy se llama “despacho Juárez” en el citado edificio, en el que despacha el titular de la Secretaría del Trabajo.Pero la ocasión más firme, publicada en el Diario Oficial, fue la relativa a ser sede del Congreso Constituyente de 1916-1917 y asiento del Primer Jefe y Encargado del Poder Ejecutivo.