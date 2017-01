Lucero del medio día

LUCERO DEL MEDIO DIA Construyamos la paz iniciando por nosotros mismos y la familia, aquí mi amada familia, aunque faltan 25; apoyemos lo que genera paz, armonía y bendiciones Construyamos la paz iniciando por nosotros mismos y la familia, aquí mi amada familia, aunque faltan 25; apoyemos lo que genera paz, armonía y bendiciones





Comienza un nuevo año y con él un mundo de oportunidades se abre ante nosotros. El momento es propicio para reflexionar internamente sobre experiencias pasadas, situaciones presentes y el porvenir. Para aprender del pasado, disfrutar el presente y construir un futuro mejor. Si nos detenemos por un momento y hacemos una pausa para mirar hacia atrás, podremos darnos cuenta que nos encontramos exactamente donde nos han traído nuestras acciones pasadas. El ser humano construye su futuro día a día mediante sus pensamientos, palabras y acciones, y estas a su vez van moldeando el presente. Algunos que han tomado consciencia de la importancia de los actos de cada uno de sus habitantes para la consecución de un fin común, han incorporado a sus culturas la tradición de los propósitos a alcanzar en el año nuevo. Esta tradición es muy sencilla. En ella cada persona se traza metas que hasta ahora no ha podido alcanzar, o no se había planteado y se hace el firme propósito de lograrlas durante el año que recién comienza. Puesto que según la tradición esto ocurre generalmente en alguna reunión social relativa al nuevo año, puede ser la cena de fin de año o la primera reunión de familiares y amigos del año que apenas comenzó, es costumbre comunicarse entre los concurrentes sus propósitos para de esta manera intercambiar opiniones sobre la mejor manera de lograrlos y obtener el apoyo necesario de quien esté dispuesto a brindarlo para concretarlos, y si ocurre que se encuentran personas con propósitos comunes, unir esfuerzos para facilitar su consecución. Esta tradición no está limitada exclusivamente a propósitos individuales, pueden plantearse también propósitos familiares, de grupo, sociales, y de esta manera poner un granito de arena para construir un mundo mejor, el mundo que todos en el fondo deseamos. Con el pasar del tiempo nuestra voluntad se fortalece y nos sentimos cada vez más capaces de lograr lo que nos propusimos; y no solo eso sino que también sentimos la necesidad de hacer algo por aquellos que hasta ahora no se han propuesto lograrlo por sí mismos, y comienza entonces un proceso de crecimiento en el cual nos volvemos conscientes de que somos dueños de nuestros destinos y capaces de utilizar nuestra voluntad en formas cada vez más creativas y constructivas. A partir de ese momento vemos los obstáculos solo como situaciones a superar y de las cuales aprender, y se abre paso entre los lamentos, la alegría vence a la tristeza y la esperanza, la seguridad y la confianza reinan donde antes se encontraba el temor. Siempre podemos escoger entre vivir el mundo cual lo conocemos o cambiarlo en el que deseamos, la decisión al final es de cada uno según decida ejercitar su libre albedrío. Que este nuevo año nos brinde paz, amor, salud, armonía, unión, felicidad y prosperidad.



Los cambios que nos harían bien para el y año nuevo es un buen momento para hablar de cambios. Los conseguidos, y los que pretendemos alcanzar este nuevo año. Hablo de cambios que comienzan por nosotros mismos, en nuestro interior, en nuestra forma de ser y ver las cosas. Cambios en nuestra propia actitud hacia nosotras mismas, cambios en nuestras formas de vivir el día a día, cambios que se realizan en nuestro interior. Todo lo que hubiésemos querido, pero que eso no nos importe demasiado, pues en lo poco algo sí hemos ido cambiando: ahora somos conscientes de que tenemos valor y que podemos lograr lo que nos propongamos, aunque tengamos que perdonarnos por nuestras malas acciones del pasado y recomenzar de cero. Es buen momento para plantearnos una renovación total: ser buenas con nosotras mismas, cuidar de nuestro interior, crecer como personas, y volvernos mejores cada día. Que de ahora en adelante, no dejemos pasar las oportunidades que la vida nos da, especialmente de hacer lo correcto y ayudar a los demás… y de dejar de tener pensamientos negativos que nos destruyen y nos hacen tomar malas decisiones. Ahora es el momento de cambiar, pero para bien y para mejor. Comencemos por lo más sencillo: perdonarnos a nosotras mismas, perdonarnos por haber cometido errores, por habernos equivocado, por dejar de lado las cosas importantes, por haber vivido con demasiadas prisas sin permitirnos disfrutar de la vida. El mejor regalo que nos podemos dar es darnos el perdón, porque tal vez siempre hemos estado confundidas, o tal vez pensábamos que lo que hacíamos era lo que debíamos, cuando en el fondo sabíamos que no. ¡Este año nuevo, empieza de nuevo! Es algo de lo que nunca te vas arrepentir, no hay ser humano más valeroso que aquel que reconoce sus errores y los enmienda. Una persona que no tiene miedo a reconocer sus errores y los corrige, es digna de admiración… y tú puedes ser esa persona. Propongámonos ser mejores, lo cual debiera ser relativamente sencillo; busquemos hacer lo correcto, hacer el bien, crear mejor ambiente y actuar con dignidad.



Seamos buenos aunque no nos lo agradezcan, incluso aunque no nos lo reconozcan. No importa, seamos mejores, seamos ejemplares, seamos como sabemos que debemos ser, personas correctas, auténticas, sinceras, dignas y buenas. Luchamos por lo que queremos, por lo bueno y por lo correcto. Este nuevo tiempo, hablemos de todo lo que somos capaces de hacer, como por ejemplo perdonar y olvidar, escuchar a los demás y darles apoyo y cariño, sí empezamos a amarnos tanto que ya no necesitamos tanto amor de los demás, que con nuestro propio amor ya estemos cubiertos? Enseñemos a nuestros niños lo que significa amar sin interés, pero también aprendamos de ellos, pues dentro de su inocencia son capaces de enseñarnos su mundo perfecto. Empecemos a ser personas diferentes, hagamos un cambio en nuestras vidas, seamos más exigentes con nosotras mismas, pero para bien, para poder llevar a cabo estos cambios en nuestras vidas. ¡Tenemos que hacer cambios! Pero todos los cambios han de comenzar por nosotras mismas. No es mala idea hacer planes, de vida, por nuestro propio bien.



Pero seamos cautos, en nuestras vidas es bueno, no creamos todo lo que nos dicen, ni todo lo que vemos, porque incluso nuestros propios ojos nos pueden engañar. Y no dejemos de felicitarnos cuando hacemos algo bueno sin esperar que nadie lo haga, porque Empecemos a disfrutar de las pequeñas cosas, así podremos hacer grandes planes para nuestra vida. ¡Este año será nuestro, porque así lo hemos decidido, vamos a cambiar nuestra manera de vivir y mirar la vida con amor! La vida será mejor así, ya lo verás. Para poder seguir adelante con nuestras vidas debemos aceptar aquellas dificultades que la vida nos presenta y encontrar soluciones a nuestros problemas, es decir, debemos tratar de tener esa paz, ese minuto con nosotros mismos. Hay momentos de la vida en las que pensamos que nos vendría bien un nuevo comienzo, pero a la hora de la verdad nos damos cuenta de que no es tan fácil: tenemos cansancio, tristeza, las cosas no han salido como planeábamos… Cuando ya se tiene una vida, no es fácil cambiarla y muchas veces realizar cambios se nos hacen irrealistas. Pero no por ello debemos conformarnos y detenernos: tenemos que encontrar el modo de seguir adelante logrando la paz que tanta falta nos hace. En eso consiste la vida, en tratar de estar en paz con nosotros mismos para poder dar paz a los que nos rodean. Recuerda que sobre tu vida sólo mandas tú. Y eres tú quien decidirá tu vida y futuro. Concédele a tu vida un minuto de paz. Siente la libertad de hablar sin temor a las críticas, acéptate tal como eres, con todas tus virtudes y defectos, que sólo así podrás amar a tus semejantes. Dale a tu vida su minuto de paz. A quien no le gustaría vivir en paz consigo mismo. Saber que puede irse a descansar con la conciencia tranquila, tener paz en el corazón y muchas cosas más. Sabemos que la vida siempre nos presentara momentos difíciles que alteraran nuestro día a día pero lo importante es regresar a esa paz que todos necesitamos para vivir, para nuestra salud y. Alcanzar ese sentir es algo que no tiene precio.



“Que bueno sería que en vez de preocuparse por ver cómo llegar al espacio, las personas se preocupen de encontrar la paz en el mundo.” “Si esperamos que reine la paz entre las personas debemos empezar por cambiar nosotros mismos.” “Nada es más importante que vivir en armonía con las personas que nos rodean. Dar amor y recibirlo. Hacer el bien sin pensar a quien se lo hacemos. Regalemos todos nuestros días una sonrisa y ayudemos a que los demás puedan sonreír. La paz es la unión de las personas.” “El tema de la paz es un deber de todos. Si unimos las fuerzas podremos hacer un mundo mucho mejor.” “Todo está en nosotros mismos si queremos unir fuerzas para que la paz reine entre los seres humanos.”