José Fonseca

Otra vez la ilusión de la primavera mexicana



En un sector de la opinión publicada e ilustrada revive la idea que México está en el umbral de su primavera política, como aquella que primavera árabe que inflamó la imaginación de tantos supuestos demócratas occidentales.



Es el mismo sector en que, cada uno y una por sus propias razones, viven obsesionados con destruir la imagen del Presidente Peña Nieto y no ocultan su deseo de que fracase su gestión.



Olvidan que el saldo de la quimera de la primavera árabe fue el caos y la anarquía, el restablecimiento de la dictadura militar en Egipto y la devastadora guerra civil en Siria. Su quimera es alucinación que puede volverse pesadilla.



Reto diplomático, lidiar con Vito Corleone



El estilo personal del Presidente Electo de Estados Unidos Donald J. Trump se asemeja al del poderoso capo de “El Padrino” don Vito Corleone, que actuaba a base de ofertas que nadie podía rechazar.



No es el gobierno de México el único que a once días que tome posesión el nuevo inquilino de la Casa Blanca aún intenta descifrar el acertijo que será para todos su personal estilo de gobernar, impredecible e irascible.



Por lo pronto, no es mala la apuesta mexicana a la relación con Jed Kushner, el yerno del nuevo mandatario norteamericano. Kushner acaba de anunciar que, ante la posibilidad de ocupar en un puesto en el nuevo gobierno, dejará la conducción de los negocios de su familia.



El gasolinazo, bombón para PAN y PRD



Debe irritar el gobierno federal el oportunismo con que el PAN y el PRD intentan

capitalizar políticamente el descontento por el aumento a los precios de los combustibles. Capitalizarlo y, si es posible, promoverlo.



Para el PAN puede significar la plataforma que necesita para que las querellas entre sus militantes no terminen por echar a perder los planes del CEN para ganar las elecciones del próximo junio, sobre todo las del Estado de México.



Para el PRD el tema le da la plataforma que necesita para resistir el creciente asedio a que lo tiene sometido Morena. Y, claro la plataforma que facilite si no muchos triunfos electorales si al menos su permanencia como fuerza política nacional.



NOTAS EN REMOLINO



La inclusión de la obligatoria renta básica para empezar para los mayores de 65 años, y luego ampliarla a los más necesitados, como parte de la Constitución de la Ciudad de México implicará un futuro reto para los gobiernos capitalinas que de pronto se encontrarán con que tendrán que repartir entre los ciudadanos una porción sustancial del presupuesto… Hoy, en Palacio Nacional, se reúne el titular de Hacienda José Antonio Meade con gobernadores de la Conago. Dice que es “reunión técnica”, lo cual facilita que algunos falten… A la hidrocálida Lorena Martínez la envían como delegada el PRI a Veracruz… Andrés Manuel López Obrador tiene claro quiénes son sus adversarios, por eso criticó duramente la eventual candidatura presidencial de Margarita Zavala… Llegó a Santiago Ixcuintla, Nayarit un politólogo para aconsejar a su padre como conducir su campaña para volver a ser alcalde. El padre lo escuchó. Luego a los reunidos sólo les dijo: “ustedes me conocen, les aviso que buscará ser otra vez el presidente municipal.



Mientras, allá están la barbacoa, las carnitas y la cerveza”. Ante el escándalo de su hijo politólogo, su padre ganó de calle la presidencia municipal…