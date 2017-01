Rafael Cardona

El consulado maldito



El consulado de Estados Unidos en Guadalajara tiene una triste y negra historia de la cual la agresión contra Christopher Ashcraft, miembro del Departamento de Justicia, adscrito a esa sede diplomática en Jalisco, es apenas un episodio más. Y uno de los más graves.



Obviamente este caso agrava las ya de por sí delicadísimas circunstancias de la relación diplomática y política con el gobierno de los Estados Unidos, especialmente con la administración entrante, cuyo presidente, el señor Donald Trump, pocos pretextos necesita para presentar a México -un día sí y otro también-, como un país salvaje exportador de delincuentes y otras linduras por el estilo.



El ataque a Ashcraft se produce en medio del calentamiento del tema sobre el pago nacional del infame muro de la frontera y cuando las primeras presiones contra las empresas inversoras en México se materializa con las amenazas a Ford, Toyota, Carrier y demás, algunas de las cuales ya produjeron sus efectos nocivos.



Y por si fuera poco, este ataque armado, casi a la plena luz de la tarde y registrado por cámaras de seguridad (más bien de testimonio, pues seguridad no producen), ocurre cuan do en todo el país el vandalismo exporta su nociva imagen al mundo. Saqueadores, asesinos, vándalos y demás.



¿Quién le llevará la contra a Trump cuando exhiba todas esas imágenes en favor de su causa?



Pero recordemos otro momento negro en la historia de ese consulado. Se remonta a los años de Luis Echeverría suyo suegro, José Guadalupe Zuno había sido secuestrado en esa misma temporada de actividad guerrillera incesante. Los insurgentes dieron un golpe de enorme audacia: secuestraron al cónsul gringo. Nomás.



“(Apro).- El 4 de mayo de 1973, Terrance George Leonhardy, cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, fue secuestrado por un comando de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP) Por su liberación se pidió la libertad de un grupo de presos políticos, quienes fueron exiliados en Cuba. Treinta años después (2003), quienes participaron en el hecho cuentan su versión de lo ocurrido y su vida en el exilio.



“Y en un documento desclasificado del Departamento de Estado, el diplomático estadunidense narra su cautiverio.



“La operación duró ocho minutos desde que lo interceptaron hasta que lo encerraron.



“La precisión fue resultado de estudiar y practicar las variantes que, con seis meses de antelación, un comando de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP) diseñó para secuestrar el 4 de mayo de 1973 al cónsul estadunidense en Guadalajara, Terrance George Leonhardy…



“…Las FRAP surgieron en 1973 en Guadalajara de la convergencia de varios grupos con orígenes en diferentes partes del país, los que habían quedado aislados debido a la detención de varios de sus integrantes durante la represión de los primeros años de la década de los setenta…



“…Divididos los dos grupos, las FRAP llevaron adelante el plan de secuestrar a Leonhardy - quien además de ser cónsul de Estados Unidos en la ciudad en la que se fundaron las organizaciones guerrilleras, había sido operador de la política de Washington hacia Cuba…”



Hoy no son los guerrilleros ni aparece una causa redentora detrás del delito. Hasta donde se sabe el agresor simplemente se apostó en un punto conveniente y disparó contra Ashcraft.



“ (Crónica).- El FBI ofrece una recompensa de 20 mil dólares por información que lleve a la identificación del sujeto que disparó a un funcionario consular de Estados Unidos en Guadalajara”, señala el Consulado en un comunicado.



“Poco después de las 6 de la tarde de este viernes un oficial del consulado de Estados Unidos fue herido a balazos informó la Procuraduría General de la República.



“El ataque se registró afuera de una pequeña plaza comercial y las autoridades estatales y federales señalaron que están en comunicación con el Consulado en Guadalajara y la Embajada estadunidense en la Ciudad de México para tratar de localizar al responsable.



“Imágenes de circuito cerrado de televisión, dadas a conocer por el Consulado, muestran al funcionario en ropa deportiva pagando un boleto de estacionamiento a las 18:16 horas, después fue seguido inmediatamente por un hombre con lentes oscuros. Un segundo video muestra al agresor, vestido de azul, merodeando por la salida del estacionamiento antes de sacar el arma de fuego.



“En la salida del estacionamiento de la plaza comercial el agresor acciona su arma, los proyectiles impactan en el parabrisas del auto del funcionario quien permanece herido en el interior del mismo, mientras algunos curiosos se acercan a ver lo sucedido. El gatillero huyó del lugar corriendo”.



Sin embargo la celeridad parece ayudar en la solución del caso:



“La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó vía Twitter (ayer cerca del mediodía) sobre la detención del sujeto que presuntamente disparó en contra del agente del Consulado Estadounidense.



“Fuerzas Especiales de la #FGE, lograron la detención del agresor del agente consular, el detenido ha sido puesto a disposición de la @PGR_mx”, escribió en su cuenta de esta red social”.