SERGIO ARTURO VENEGAS RAMÍREZ

Perded toda la esperanza la CONAGO

Entró Nacho para ver qué se sentía

La noche triste de los Reyes Magos

Anda nervioso el delegado de Segob

Ante la versión del Ayuntamiento sobre una supuesta aprobación del proyecto maestro para el desarrollo hotelero, comercial y habitacional de la Exhacienda de Carretas, hoy conocido como Barrio Santiago, el representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Manuel Naredo Naredo, dijo desconocerla, por lo que oficialmente no hay permiso de construcción en ese perímetro, incluido dentro de la zona protegida de monumentos.El director del Centro INAH fue entrevistado sobre la declaración del secretario del Ayuntamiento de Querétaro, Rafael Fernández de Cevallos, en el sentido de que en la administración anterior se aprobó el plan piloto, en la sesión de Cabildo del 14 de julio de 2015.“No conozco tal autorización. Lo único que me consta es la aprobación del INAH para realizar traWbajos de excavación”, respondió el delegado a PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro.Subrayó Naredo: Efectivamente no existe por parte de este Instituto Nacional de Antropología e Historia una licencia de construcción.Como se ha venido informando en estas páginas, un grupo empresarial de la Ciudad de México, y apoyado por inversionistas de Celaya, pretende levantar un hotel de siete estrellas, centro comercial y edificios de oficinas y departamentos en la Exhacienda de Carretas.El proyecto Barrio Santiago, diseñado por el despacho Legorreta&Legorreta, ya ha iniciado las excavaciones en el predio, frente al histórico Acueducto de Querétaro, pero según el INAH aún no tienen permiso de construcción.Extraoficialmente se sabe que hay el interés de levantar hasta cuatro pisos con altura muy por encima de los siete metros permitidos hasta ahora.También se conoce el interés de la administración del alcalde vendedor, Marcos Aguilar Vega, por “actualizar” el Plan Parcial de Desarrollo y el Código Urbano, con lo que se darían más facilidades a los desarrolladores para construir en zonas protegidas, lo que podría reñir con la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad otorgada a la ciudad por la UNESCO.Negocios son negocios.

Misterio. En primer plano, la capilla de la Ex hacienda de Carretas, en la zona monumental Los Arcos, en donde hoy se planea un mega desarrollo, cuyo proyecto aún no conoce el INAHFOTO:ARCHIVO

Sin grandes esperanzas se reúnen hoy los gobernadores con el secretario de Hacienda, José Meade Kuribreña, para analizar los devastadores resultados económicos y políticos del alza en los combustibles.La voz cantante de la Conago la lleva Francisco Domínguez Servién en su carácter de presidente de la Comisión de Hacienda, y quien como senador de la República apoyó la reforma energética.

Protesta ciudadana: “¡Pancho traidor, votaste a favor!”, gritaban centenares de ciudadanos la tarde del sábado frente a la Casa de la Corregidora, condenando el gasolinazo>FOTO: RODRIGO CARRANZA

“Pancho traidor, votaste a favor”, le gritaron a coro cientos de queretanos la tarde del sábado, a las puertas del Palacio de Gobierno.Mal les está yendo a los viejos partidos de México, PAN y PRI, así como al PRD y aláteres. Todos apoyadores de las medidas necesarias, pero dolorosas que, a querer o no, solamente Morena objetó.Por eso, su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, y sus dirigentes estatales, como Carlos Peñafiel Soto aquí, condenan el gasolinazo, mientras el Presidente Enrique Peña Nieto explica tardíamente que el alza no es por las reformas, sino por el aumento mundial de los combustibles.Y qué tal el líder nacional del PAN, nuestro paisano Ricardo Anaya Cortés, advirtiendo que el incremento no es por la reforma energética, sino por la fiscal, que ellos (los panistas) no aprobaron.El caso es que el alza es irreversible y el Gobierno Federal no dará marcha atrás. Ya lo ha dicho el secretario Meade, si los gobernadores quieren bajar los precios, que digan en dónde les rasura sus presupuestos, porque no hay más dinero.Por eso, como en el Canto III del Infierno del Dante, perder toda esperanza los que lleguen hoy a Hacienda.Somos nada.A propósito de la primera gubernatura ganada por el PAN en Querétaro en 1997, Ignacio Loyola Vera le contó a una amiga de este periódico, cómo convenció a su esposa María Carmen Arana de participar.-Del lado del PRI va tu primo Fernando. Claro que él va a ganar, pero vamos a divertirnos un rato. Qué te parecen tres meses de campaña, para ver qué se siente.Y Nacho ganó.Los Santos Reyes no pasaron por aquí la noche del 5, porque les avisaron que deberían de cerrar los negocios porque venían saqueando y traían armas blancas.La señora que vende chicharrones en el atrio de la Iglesia de la Cruz dice “los vi a todos bajarse de una camioneta”.La señorita del pozole de Gutiérrez Nájera e Independencia afirma “traían gafete”.El dueño del Café Kaluna señala “Ya los he visto”.Conclusión: si traían vehículo de pato, corrían como patos y hablaban como patos, ¿serán patos?Los Reyes Magos no salen cuando asaltan. Ciertamente no hubo saqueos en Querétaro, pero sí ocurrieron muchas cosas.Se difundió una imagen de Querétaro, se golpeó al comercio, se ensayan métodos fascistas, se evalúa la respuesta social, se observa el comportamiento delictivo, se valoran tantas cosas que, dicen los Reyes, no da tiempo de cumplir con los regalos.Y fue la noche triste del comercio.Que Braulio anda recio. Anduvo en la rodada el sábado con José y Sandra Calzada por más de 50 kilómetros, de Querétaro a Bernal, se regresó para comer con los notables en casa de Juan José Ruiz y ayer domingo desayunó con el líder nacional de la Red de los Jóvenes por México, Pablo Ángulo, además de Pancho Pérez, Chucho Rodríguez, David Palacios, Paul Ospital, Eric Osornio, Mauricio Ortiz y otros tricolores.

Plaza de Armas: Reunió Pablo Ángulo, de la Red Nacional de Jóvenes por México, a destacados priistas queretanos, como Pancho Pérez, Braulio Guerra, Hugo Cabrera, Isabel Aguilar, Mauricio Ortiz, Eric Osornio, Paul Ospital y David PalaciosFOTO: ES

Por cierto, en la pedaleada del sábado con el secretario de Agricultura también participaron Chaca Carrera, Gerardo Vázquez Mellado y Carlos Hale Palacios.

Esto ya comenzó.Anda nervioso el delegado federal de Gobernación, Juan Carlos Padilla, reclamando informaciones publicadas en PLAZA DE ARMAS.Era más cuidadoso y atento cuando nos pedía apoyar la transición pacífica, luego de las elecciones estatales del 2015.¡Porca miseria!