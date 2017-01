Sergio Centeno García

SUPAUAQ: ¿Por qué es ilegal el grupo de Saúl García?



Hoy más que nunca estoy totalmente convencido que el grupo apoyado por el gobierno estatal panista como Comité Ejecutivo en el SUPAUAQ, es un grupo que no tiene sustento legal ni legítimo para asumirse como representante de los maestros universitarios. Lo digo con pleno conocimiento de causa y sin el afán de denostar a los compañeros maestros que forman este grupo, en realidad nada tengo contra ellos como personas, aunque lamento que como grupo se estén prestando para hacerle el juego al gobierno estatal en su clara intención de hacerse del control de la UAQ.



Como es sabido, este grupo de maestros formó una planilla para competir en las elecciones de Comité Ejecutivo del SUPAUAQ, pero al igual que la otra planilla competidora, fueron descalificados por la Comisión Electoral del sindicato por haber cometido una serie de irregularidades. Acción para la cual, dicha Comisión Electoral está facultada legalmente por los Estatutos que rigen la vida del sindicato.



El conflicto empezó porque la Comisión Electoral retiró el registro a ambas planillas no antes de haber contado los votos, sino después, y el verdadero problema consistió en que el cómputo de los sufragios dio como resultado un ganador por 5 votos, los cuales si se comparan con el número de afiliados al sindicato universitario (aproximadamente 1800), no representan ni el 0.3 por ciento del padrón de maestros, pero eso no importa, ya que como se dice acertadamente, en democracia hasta con un voto se gana, siempre y cuando claro está, el proceso electoral haya sido limpio.



Ahora bien, ¿qué planilla había ganado por 5 votos la elección? La planilla que encabezaba el maestro Saúl García. Y tomando este dato como referencia, cualquier persona ajena al proceso podría fácilmente pensar que si el grupo que apoya el gobierno estatal panista y que hoy se asume como Comité Ejecutivo ganó en su momento por 5 votos la elección, y sin embargo la Comisión Electoral del SUPAUAQ le retiró el registro después de haber ganado, entonces les robaron la elección. No obstante, esto no es así y aquí lo demuestro.



Sostengo que el meollo del asunto se encuentra en determinar si la Comisión electoral actuó no sólo legalmente, sino de buena fe al resolver las impugnaciones al proceso DESPUÉS de que se realizó el cómputo de los votos, ya que tanto los simpatizantes como el grupo del maestro Saúl García, arguyen que fue un acto ilegal e ilegítimo que la Comisión Electoral actuara de este modo, porque según ellos, debió haber resuelto las impugnaciones ANTES de contar los votos y no DESPUÉS. Y honestamente, yo coincido con ellos: si la Comisión Electoral del SUPAUAQ estaba obligada por Estatutos a resolver las impugnaciones antes del conteo de los votos, o bien en el caso de que los Estatutos no la obligaran a ello, pero si estando dadas todas las condiciones para que así lo hiciera y no lo hizo, entonces actuó de forma ilegal y también parcial esto es, perjudicando a quienes habían ganado por 5 votos y por supuesto, ayudando a quienes habían perdido.



Veamos si esto fue así:



Habría tres formas concretas en que la Comisión Electoral estaría obligada a resolver las impugnaciones ANTES del conteo de votos, si se dio alguna de ellas y la Comisión fue omisa, entonces yo digo que el triunfo por 5 votos del grupo de Saúl García debe ser reconocido inmediatamente ante todas las instancias del SUPAUAQ y de la Universidad, pero si ninguna de ellas se dio, entonces es un grupo totalmente ilegal e ilegítimo que ha actuado violentamente en varias ocasiones en contra del sindicato y de la UAQ. Estas son las tres formas: 1) que el Estatuto así se lo mandara a la Comisión; 2) que las planillas, incluida por supuesto la planilla de Saúl García, retiraran las impugnaciones para que el resultado del conteo de votos arrojara como resultado un ganador definitivo de la elección; y, 3) que una de las dos planillas o ambas, se hubiesen negado a que los votos se contaran sin antes haberse resuelto las impugnaciones, obligando así a la Comisión a hacerlo.



Respuesta al punto número 1): los Estatutos del SUPAUAQ en ningún momento obligan a la Comisión Electoral a resolver las impugnaciones antes del conteo de los votos, pues no existe un solo artículo en el que se lea: “Las inconformidades o los recursos de impugnación presentados por las planillas concursantes durante la campaña electoral deberán ser analizados y resueltos antes de realizarse el cómputo de los votos”. Con respecto a las irregularidades en campaña el Estatuto sólo establece que en caso de encontrarse culpable a alguna planilla de realizar propaganda poco viril o que atente contra los miembros del sindicato, la Comisión autónoma de Vigilancia, constituida en Comisión Electoral para el caso, retirará de INMEDITO el registro a la planilla referida. Y esto es precisamente lo que hizo la Comisión Electoral, una vez que valoró y analizó las impugnaciones presentadas por amblas planillas, les retiró de inmediato su registro.



Respuesta al punto número 2): la Comisión Electoral minutos antes de que comenzara el conteo de los votos, invitó a ambas planillas a RETIRAR las impugnaciones presentadas, con el fin de que el resultado de dicho conteo arrojara un ganador definitivo. Sin embargo, la planilla de Saúl García se NEGÓ rotundamente a retirarlas, lo mismo hizo la otra planilla. Por lo tanto, ambas planillas obligaron así a la Comisión Electoral a resolver las impugnaciones DESPUÉS de contar los votos.



Respuesta al punto número 3): ninguna de las dos planillas se negó a que los votos se contaran ANTES de resolver las impugnaciones, de haberlo hecho, el conteo no se hubiera llevado a cabo. Y era tan fácil hacerlo, simplemente hubieran dicho: “Nosotros nos negamos rotundamente a que el conteo se realice ANTES de conocer cuál es el resultado del análisis de las impugnaciones”, sin embargo, nadie se negó. Y más que eso, existe un documento firmado por el mismo Saúl García y también por su representante de planilla, Enrique Becerra Arias, en donde textualmente se lee:



“….Acordaron que toda vez que NO se han resuelto los recursos de impugnación interpuestos por ambas planillas…. Se acuerda realizar el escrutinio y cómputo de las diferentes casillas instaladas para CONOCER el resultado de los votos obtenidos…”. Dicho documento se puede consultar fácilmente entrando al Facebook de Yuli Ramirez (así sin tilde), o de quien esto escribe.



Con todo lo anterior queda plenamente demostrado que la Comisión Electoral del SUPAUAQ actuó legal y legítimamente al haber resuelto las impugnaciones DESPUÉS del conteo de los votos, ya que si el Estatuto no la obligaba a resolverlas ANTES; y tampoco las planillas quisieron retirar las impugnaciones para que quedaran resueltas ANTES de dicho conteo; y, todavía más que eso: ambas planillas estuvieron totalmente de acuerdo en que los recursos de impugnación se resolvieran DESPUÉS del conteo, firmando un documento en donde lo acordaron. Y si al resolverse las impugnaciones la planilla de Saúl García fue descalificada, ¿en dónde queda la presunta legalidad de su “triunfo”? No existe tal, en consecuencia, es un grupo totalmente ilegal e ilegítimo.



Así fue como ocurrió el proceso, entonces, ¿en dónde está la presunta ilegalidad y parcialidad de la Comisión Electoral al resolver las impugnaciones posteriormente? Por lo tanto, queda igualmente demostrado que el grupo que encabeza Saúl García, no tiene derecho alguno para ostentarse como Comité Ejecutivo del SUPAUAQ, pues su planilla fue descalificada antes de que terminara el proceso. De lo ilegal de su “Toma de Nota” ya ni hablamos, pues no sólo no presentaron los documentos exigidos por ley, sino que al haber obligado a la Comisión Electoral a resolver las impugnaciones después del cómputo y haber sido descalificados, ni siquiera tenían derecho a presentarse ante sus cómplices panistas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a solicitarla. Opino.