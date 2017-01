Francisco Javier Meré Alcocer, PH. D.

Francisco Javier Meré Alcocer

Resolver la movilidad urbana demanda conocimientos



El crecimiento urbano del valle de Querétaro ha dado como consecuencias una movilidad urbana deficiente y la pérdida a la accesibilidad de bienes y servicios para sus habitantes en tiempos razonables. Es necesario ejecutar acciones sustantivas que permitan el desplazamiento del transporte motorizado y no motorizado de personas y de bienes, eliminando los cuellos de botella.



Para resolver los problemas de movilidad urbana de personas y de bienes dentro de la zona metropolitana del valle de Querétaro se debe contar con servidores públicos con alto grado de conocimientos tanto de Ingeniería de Tránsito como de Ingeniería Económica.



Los especialistas en Ingeniería de Tránsito deben realizar estudios eficientes y bien fundamentados de los problemas de movilidad y proyectar un Plan Integral de Movilidad Urbana inteligente, que permita resolver y/o mejorar los problemas de movilidad, a corto, mediano y largo plazo, y los especialistas en Ingeniería Económica deben valorar el Plan Integral de Movilidad Urbana, analizando todas sus estrategias y las diferentes opciones constructivas, así como los movimientos internos y los costos de la infraestructura propuesta, valorando los diferentes medios o sistemas de transporte y el costo-beneficio de cada una de las obras y vialidades propuestas, para mejorar las estrategias de aplicación, partiendo de la premisa que la mejor solución es la de menor costo económico para los contribuyentes; desafortunadamente no se observan especialistas ni en Ingeniería de Tránsito ni en Ingeniería Económica en la SDUOP ni en el Instituto Queretano del Transporte ni en las Secretarías de Obras Públicas de los municipios conurbados ni en la Secretarías de Movilidad de los municipios conurbados, lo que no garantiza solución al problema de movilidad y le resta credibilidad a las “soluciones” propuestas, como la instalación de parquímetros en el casco histórico de Santiago de Querétaro donde a decir de Marcos Aguilar Vega estimularán la movilidad, y a decir de Mauricio Cobo proporcionará veinte mil espacios de estacionamiento: Los espacios de estacionamiento en el centro histórico son alrededor de dos mil quinientos y si los parquímetros reproducen los espacios y proporcionan movilidad por qué no los instalan alrededor del Centro Cívico y alrededor de las zonas habitacionales donde viven los políticos y servidores públicos para que tengan mayor movilidad, es pregunta.



El Plan Integral de Movilidad Urbana inteligente debe considerar el mejoramiento de los movimientos internos de la zona conurbada al menor tiempo posible para las personas y para las mercancías y debe considerar la utilización de los diferentes medios o sistemas de transporte, como son el movimiento peatonal, el transporte no motorizado y el transporte motorizado, público o privado. La movilidad urbana de personas y de bienes es un factor determinante para la calidad de vida de las personas y para la productividad económica de las ciudades. El valle de Querétaro demanda acciones eficaces que permita mejorar la movilidad urbana.



Un principio fundamental de la construcción de obras públicas es el de proyectarse y construirse con altos estándares de calidad, evitando el despilfarro de los recursos económicos y las decisiones políticas estomacales, tan común en estos tiempos, para que cumplan con el objetivo de mejorar el nivel de vida de quienes aportan los recursos públicos económicos vía impuestos. Las obras públicas deben proyectarse y ejecutarse por profesionales de la ingeniería para proporcionar mayores beneficios sociales a la mayor cantidad de contribuyentes, satisfaciendo las demandas ciudadanas y deben realizarse al menor costo posible. El despilfarro de recursos públicos en obras mal proyectadas y construidas sin altos estándares de calidad, por capricho de funcionarios en turno, no genera beneficios sociales y es un acto de corrupción que debe sancionarse.



La obra pública para mejorar la movilidad urbana se debe generar sin dispendio de recursos económicos públicos, conservando la imagen urbana y con el menor impacto ambiental, evitando satisfacer intereses particulares. Una ineficiente movilidad urbana condiciona la calidad de vida de los ciudadanos y la zona conurbada del valle de Querétaro deja de ser un atractivo para satisfacer las necesidades básicas, para vivir, para trabaja y para invertir. El mejoramiento de la movilidad urbana demanda la conservación de los diferentes medios de transporte existentes, sin inhibir el uso del trasporte motorizado y no motorizado existente público y privado.



En las obras ejecutadas por el estado para resolver la movilidad urbana del valle de Querétaro como el Puente conexión río o el interminable Paseo del Estudiante, obra que ha ocasionado muchos daños económicos a comercios establecidos en la zona, causante de la inundación registrada en las bodegas de un comercio establecido en avenida Tecnológico con pérdidas superiores a los tres millones de pesos por la mala ejecución del reemplazo de tuberías de la red de agua potable en avenida tecnológico, no proporcionaron mejoras a las condiciones de movilidad urbana que existían en sus zonas de influencia, por lo que se observa que son obras de capricho con despilfarro de recursos públicos, obras de las que no se mostraron a la ciudadanía los estudios de Impacto Ambiental, de Impacto Vehicular, de movilidad urbana de la zona de influencia, de Ingeniería de Tránsito ni de Ingeniería Económica ni quién autorizó dichos Estudios.



No es lícito que quien realiza algún estudio se lo autorice, en caso de existir los estudios correspondientes a estas obras. Una muestra de transparencia es el de informar al contribuyente el costo de inversión de cada obra pública y la cantidad de metros cuadrados que contempla y publicar todos los concursos de obra pública en los medios de comunicación para evitar obras destinadas a amistades con fallos carentes de soportes legales y financieros. Comentarios al correo electrónico:

temporal_franxama@hotmail.com



Acotaciones al margen: El incremento al costo de los hidrocarburos es el resultado de la devaluación del peso de los últimos tres meses, que ha sido superior al 20%, más del 50% en el presente sexenio, lo que incidirá en al menos un incremento del 4% del costo del transporte, lo que influirá en el alza de bienes y servicios y en la inflación proyectada para el 2017, la que considera el autor de Temporal será superior al 7%. Esto demanda soluciones económicas eficaces para evitar el riesgo de una deflación. El realizar manifestaciones por el alza de los hidrocarburos no es la solución a los problemas económicos del país; como tampoco es la solución echarle la culpa del incremento de la gasolina a los factores externos y al alza del crudo, en el pasado el crudo costaba más de 80 dólares el barril y la gasolina costaba menos de doce pesos. El peso mexicano se devalúa por las malas decisiones económicas. No beneficia al peso mexicano ni a los mexicanos que los políticos y la comentocracia critiquen a todas horas al presidente electo de USA, quien sigue fortaleciendo su moneda aún antes de tomar

posesión.