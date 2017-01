KARLA VERASTEGUI

Abajo del cuadrilatero



Abajo del cuadrilátero también los boxeadores reciben infinidad de golpes y quizás son los más fuertes que soportan durante su trayectoria; estos golpes la mayoría de las veces rompe sueños e ilusiones e incluso destroza vidas y carreras. Y uno de los deportistas que ha recibido estos golpes y se ha sabido levantar y salir triunfante rumbo a su sueño de ser el boxeador más importante de México es Andrés Gutiérrez Vera, conocido como “El Jaguarcito”. Quien a sus 23 años es monarca Plata en la división de los supergallos, además de los fajines FECARBOX y CABOWE en peso pluma por el Consejo Mundial de Boxeo, que se suman al cinto Fedecentro supergallo WBA. Es el mismo campeón que nos habla sobre sus éxitos, apoyos, y su futuro.



Pelea reciente



Fue el pasado mes de octubre del 2016, en el Palenque del Centro Expositor del Marques, que el “Jaguarcito” se enfrentó al colombiano Wallington Orobio defendiendo su cinturón de Plata. El “Jaguarcito” llego a este combate con una foja de 34 triunfos, 24 de ellos por nocaut a cambio de una sola derrota y un empate. Fue durante el sexto round que el queretano consiguió su triunfo número 35 y su nocaut 25 para continuar en los primeros sitios de las clasificaciones en la escala de los superplumas por el Consejo Mundial de Boxeo. Recordando esta noche de éxito, Andrés “El Jaguarcito” Gutiérrez comento que él y su equipo están muy contentos por el apoyo y el impulso que le brinda la gente y recordó con agrado que “A una semana de anticipación a la pelea, casi llenábamos el palenque de la feria. Entonces me siento muy agradecido con la gente porque es la que compra un boleto y me va a ver. Gracias a ellos estamos donde estamos ahorita”.



Apoyos



Son muchos los deportistas de alto rendimiento y con talento; lamentablemente son escasos los apoyos que reciben de las autoridades, sobre ello el “Jaguarcito” comento: “Tenemos apoyo de autoridades pero es con equipo, con lo que ellos nos pueden ayudar. Nosotros no nos ponemos exigentes; porque pues no. La verdad cuando yo necesitaba su apoyo, pues no me lo brindaron, pues ahorita que ya no lo necesito gracias a Dios porque ya estamos a pasos de otro título, pues con lo que me apoyen con guantes, costales, equipo y con eso, es más que suficiente”.



Políticos



Lamentable es ver como lo políticos utilizan a jóvenes triunfadores de quienes reciben

apoyo para sus fines políticos y al final los olvida. Tal es el caso al recordarle al Jaguarcito la campaña fallida por la presidencia del municipio de Querétaro del niño naranja, quien lo “usaba” mucho en sus eventos populares para granjearse a la gente. Le preguntamos si hoy en día recibe apoyo por agradecimiento o fue olvidado, por el hoy, Secretario del Trabajo. El joven deportista refirió: “Un tiempo nos apoyo, la verdad bastante No. Pues sí, con fotos y cosas así. Sí puso un gimnasio con mi nombre – el que puso ahí por peñuelas, creo ahí está el gimnasio -. Pues en algunas cosas si trabajamos juntos, pero ahorita ya no he platicado mucho con él”.



Niños



Hablar de niños para Andrés “El Jaguarcito” Gutiérrez, es recordar su infancia arriba de un cuadrilátero y los esfuerzo y sacrificios que implican el ir en busca de un sueño. Al tocar el tema de los apoyos que reciben de las autoridades, por iniciativa propia comento: “Sobre apoyos yo siempre les he pedido que apoyen a los muchachos; a los niños, a los que quieren sobresalir y no tienen la oportunidad ni apoyos para poder sobresalir, es con ellos a los que deben de apoyar con un par de guantes, que los apoyen con unas botas, una concha. Porque un equipo de boxeo es muy caro; un par de guantes te cuestan $1,500.00, una concha son otros $1,500.00 y una careta otros $1,500.00. Entonces un niño no puede sustentar ese dinero. Entonces sería importante que las autoridades pudieran brindar ese apoyo a los niños que van iniciando y los impulsen al boxeo”.



Olimpiadas



A pesar de todos los éxitos y triunfos que ha ido cosechando a lo largo de su carrera, Andrés “El Jaguarcito” Gutiérrez desgraciadamente no podrá contar entre ellos el haber participado en los Juegos Olímpicos, debido a la falta de apoyos para los deportistas en nuestro País. Recordemos que “El Jaguarcito” con solamente diecisiete años en el terreno amateur conquistó tres medallas en Olimpiadas Nacionales, ahora será imposible realizar el sueño de “las olimpiadas” debido a que ya no es un deportista amateur. Sobre este sueño bloqueado platico: “Yo cuando represente a Querétaro en las Olimpiadas Nacionales pues tuve la oportunidad de irme a representar a México, pero la verdad nunca me apoyaron y decidí mejor no hacerlo, porque me daban una beca de $500.00 al mes, pues entonces no me alcanzaba con $500.00 la verdad, entonces decidí mejor debutar a mis 15 años de edad para tener dinero”.



Futuro



En estos momentos el joven pugilista queretano se encuentra ya pensando y preparándose para lograr un campeonato más. “Claro que si ya lo estoy pensando, estamos jóvenes y todavía me falta mucha carrera, y queremos hacer muchas cosas en el boxeo, todavía me falta mucho camino, pero poco a poquito ahí vamos caminando. Es difícil esta carrera a nivel nacional e internacional, todo es difícil pero echándole muchas ganas todo se puede”. Concluyo el Campeón.