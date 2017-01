SERGIO ARTURO VENEGAS RAMÍREZ

Adriana Aguilar en el Comité Anayista

Se deslinda Antorcha de vandalismo

Miguel Nava se defiende de diputados

Que Gobernación no operó en 2015

A partir del próximo domingo se presentará en el Museo de la Ciudad la “Trilogía del Reino”, nada que ver con PAN, PRI y Morena, sino más bien con el amor, el erotismo y su relación con la violencia en distintas etapas de la historia de México en el siglo XX.Son tres obras de teatro a cargo de Catamita, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro: “Los paraísos verdaderos”, “Fuimos bárbaros” y “Los delirantes”, bajo la dirección de Juan Carlos Franco.Llama la atención el hecho, que por su naturaleza iría normalmente a la sección de aQROpolis de PLAZA DE ARMAS, pero que hemos traído a esta columna por tratarse de un cambio notable en la política cultural queretana por sus temas y por la puesta en escena, con desnudos.El Querétaro que “está en nosotros” ya cambió, pensaría uno. Y es que, antes, un alcalde mandó ponerle miles de curitas al espectacular de Paulina Rubio, La Chica Dorada, como Lady Godiva, en la 5 de Febrero y otros subsecuentes, de indistinto color, prohibieron el espectáculo de Solo para Mujeres o un concurso de belleza de travestis.Pero no todo es lo que parece.Apenitas el año pasado, la LVIII Legislatura del Estado rechazó la iniciativa de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Es más, el diputado panista Eric Salas, en funciones de presidente de la Mesa Directiva, dijo el año pasado que le daban “asquito” los gays.Después se retractó.Contrasta esto con la apertura de la Secretaría de Cultura, encabezada por Paulina Aguado, al autorizar esta nueva temporada de “La Trilogía del Reino”, a presentarse en el Museo de la Ciudad los domingos 15, 22 y 29 de este mes. El proyecto ganó el Apoyo a la Creación Artística Apoyarte 2016, convocado por el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes.¿De qué tratan las obras?De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno queretano:“La primera obra -Los paraísos verdaderos- habla de la relación entre mujeres de distintas etapas: dos monjas de clausura en medio de la Revolución, dos jóvenes de clase media en la Ciudad de México de los 70 y una chica cuadrapléjica y su cuidadora en medio del desierto chihuahuense a finales de siglo. Esta pieza cuenta con las actuaciones de Cointa Galindo y Sofía Quiroz.“La segunda -Fuimos bárbaros- plantea las historias de una mujer y los militares que acechan su pueblo (y a ella misma), un diputado nacional y su secretaria en los 50, y una mujer que descubre, de la mano de su primo, una maldición antigua que pesa sobre su familia. En esta pieza actúan Daniela Pérez y Acoyani Chacón.“Y la tercera -Los delirantes- traza la relación entre dos varones a lo largo del siglo: un joven rico y uno pobre en un baile de salón en 1901, un padre de familia y sus encuentros en los 60 y una pareja estable en una ciudad de provincia en los 90. Ésta es interpretada por Jorge Martinoli y Fernando Carvajal”.Del autor.Juan Carlos Franco, el escritor y director de las puestas, ha colaborado en diversas revistas nacionales e internacionales como Horizontal, Emeequis y Círculo de Poesía, así como en las antologías Poetas parricidas (Cuadrivio, 2014) y Todo pende de una transparencia (Vallejo & Co., 2016). Varias de sus obras han sido montadas en la Ciudad de México, Sinaloa y Querétaro, además de haber sido estrenado recientemente su texto “Laberinto deseo naufragio”, comisionado por el Festival Internacional Cervantino en el marco de los 400 años de la muerte de Cervantes bajo la dirección de Sixto Castro Santillán.Habrá que ver esta “Trilogía del Reino”, que no tiene nada que ver ni con la lucha y alterne del PAN y el PRI, ni sus broncas con Morena y muchos menos con el juego de tronos que se traen los hermanos Granados, que pretenden gobernar Querétaro y no pueden ni resolver lo de la seguridad.Por lo demás, interesante apertura del Gobierno bipolar de Francisco Domínguez -que entiende el arte sin límites- aunque en otros temas mantenga su cerrazón, como en el del respeto a la libertad de prensa, que (nos consta) le vale gorro, a pesar de sus mensajes de felicitación.Así de fácil.Así de difícil.

Los paraísos verdaderos: Es una de las tres historias de la Triología del Reino, que se presentará este domingo en el Museo de la Ciudad, en Guerrero 27 NorteFOTO: SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO

-OÍDO EN EL 1810-

Que en el Comité Nacional del PAN, además de la exdiputada Micaela Rubio, hay otra queretana para lo que se ofrezca en 2018. Se llama Adriana Aguilar, abogada por la UCO.Ha sido secretaria del Comité Municipal de su partido y candidata a diputada local plurinominal. Hoy se desempeña como secretaria de Fortalecimiento Interno y se le vincula al exedil Armando Rivera Castillejos.Téngala en cuenta.

-¡PREEEPAREN!-

Jerónimo Gurrola Grave negó cualquier vínculo de Antorcha Campesina con los recientes actos vandálicos en contra del gasolinazo y recordó que la lucha de su organización -a punto de cumplir 26 años- es a favor del desarrollo de las colonias y comunidades más pobres.Consideró que el problema es el modelo económico por lo que en el movimiento antorchista se ha venido proponiendo que pague más impuestos el que gane más y menos el que recibe menos, que los impuestos se le egresen a la ciudadanía en forma de beneficios, es decir a través de obras sociales, la generación de empleos bien remunerados.“Nosotros -dijo Gurrola en el 1810- proponemos atacar el problema de fondo, la causa y no el efecto, porque la liberación del precio de la gasolina no es más que un efecto de una causa mucho más profunda y nosotros como organización y posteriormente como partido político, que pretendemos ser después de la elección federal del 2018, estamos proponiendo otra ruta, otros mecanismos para resolver los males que padecemos todos los mexicanos”.Así de claro.

En el 1810: Jerónimo Gurrola, líder de Antorcha Campesina, dijo que su movimiento -que está cumpliendo 26 años de lucha- es ajeno a los actos vandálicos derivados del gasolinazoFOTO: FRANCISCO IBARRA

-¡AAAPUNTEN!-

Hizo sufrir a la Legislatura anterior y trae en jaque a la actual que no puede cumplir la orden de relevarlo de la Defensoría de los Derechos Humanos para poner a un cuate. Miguel Nava, a veces complaciente con el poder, es un buen abogado y no los va a matar, pero no los dejará vivir.Ayer le iban a negar la reelección y logró un amparo.El tiempo apremia.

Adiós muchachos: Miguel Nava, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, pelea su reelección ante los diputados que se la quieren negar para, dice él, poner a alguien a modo del actual GobiernoFOTO: PDA

-¡FUEGO!-

En 2015 la Segob operó a favor del PAN, se le comentó a un miembro prominente de este gobierno.-No. Gobernación no operó.¡Porca miseria!