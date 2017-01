Alejandro Olvera

Premia Marcos a jefe de ciber - sicarios



Queridos lectores, siempre es grato saberme leído por ustedes, acogido entre sus afectos o entre sus más recónditas animadversiones; pues bien, inicio esta entrega con una frase de quien fuera ministro de propaganda y hombre clave del Reich, porque vino a mi mente el personaje al conocer los nombramientos que realizó el Tlatoani que despacha en el Centro Cívico, particularmente el de quien será el titular de la Secretaría de Gestión Delegacional, Carlos Silva Reséndiz alias “La Lengua de Dante”.



Carlos Silva, viejo operador del PRI formado en la “Grilla” universitaria y financiado en sus ayeres por Fernando Ortiz Arana se convirtió en el más claro “Panista a Sueldo”, eso que los panistas de antaño repudiaban,esa especie que Don Carlos Castillo Peraza tan atinadamente bautizo, “Charly”, como le dicen sus abyectos defensores encontró su mayor cobijo en su “Cuate” de la facultad de derecho Marcos Aguilar, quien se convirtió en su mayor mecenas para financiar sus “experimentos políticos” experimentos que consistían en encumbrar a su amigo en el ánimo del pueblo, sembrando odio rencor y sectarismo a través de las redes sociales acompañado de su grupo de “Ciber Sicarios”, denominado “GRUPO DE RESPUESTA INMEDIATA”, y vaya que respondían inmediatamente, pues aquel ciudadano que osara cuestionar al entonces candidato era sujeto de los más furtivos ataques de la “Jauría de Cobardes”, que detrás de un monitor le juegan al valentón.



En la administración pública su paso no ha sido nada favorable, pues en la Secretaría de Salud del Estado fue sujeto de cuestionamientos, pues estuvo involucrado en una demanda que hicieron 80 trabajadores de la Secretaría de Salud por despido injustificado y falsificación de documentación, pues según las declaraciones de estos trabajadores, ellos nunca firmaron su renuncia y los documentos fueron presentados con firmas falsas justo en el tiempo en el que Carlos Silva era director de Recursos Humanos, pero bueno ya sabemos que para Marcos Aguilar , entre más cuestionado sea el personaje más lo sostiene y le quiere más cerca para muestra un González Valle.



Cabe mencionar que Silva Reséndiz ya había sido premiado en la actual administración por sus “Gansteriles” servicios, pues le dieron chamba de coordinador del Programa Jalando Parejo, una pantalla para crear y administrar “bots” y “troles” para contrarrestar la molestia contra Marcos Aguilar por sus ventas desmedidas y su voracidad inconmensurable; del mismo modo fue el encargado de crear con dinero público un grupo que llamó comunidad 8.0 y crear un grupo ex profeso para solicitar información al gobierno de Mauricio Kuri y difundir desde el anonimato y la cobardía que le caracteriza información tergiversada de este último.



Hoy el bono se aumentó pues recibe la Secretaria de Gestión Delegacional, por el único mérito de golpear al ciudadano que disiente de Marcos Aguilar y de sus políticas de ganar dinero, por atacar periodistas y dueños de medios de comunicación, por presionar a panistas para acudir y ser comparsa de los eventos de su cuate y mecenas.



Dicho lo anterior, desde este espacio le pregunto a Carlos Silva: ¿Ahora que eres secretario y funcionario público visible tendrás el valor de firmar lo que escribes?



¿Trabajaras en pro de los queretanos o seguirás siendo el “Ciber Sicario” a sueldo que durante varios años ha sido?



Por otro lado, en verdad no sé si Marcos Aguilar raya en el cinismo o simplemente ya toma al ciudadano como idiota o simplemente se siente intocable, pues descaradamente nombra también a Fernando Rodríguez Serrato como Director de Regularización Territorial, aquel que fuera el “regidor ausente” en el trienio del hoy gobernador Pancho Domínguez y esposo de la actual regidora Coco Bañuelos, haciendo del nepotismo su estandarte y de la impunidad su virtud.



Como siempre, la mejor o de opinión es la de usted, recuerde “no me crea a mi créale a sus ojos”.



“Hasta la próxima”.