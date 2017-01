KARLA VERASTEGUI

Raymundo Cobo Moscardo



Fue hace un par de años que tuve el agrado de asistir a una exposición de la Fundación Arte y Pasión Raymundo Cobo; en la cual se presentaron más de 50 obras pictográficas y algunas esculturas de bronce de los artistas más reconocidos de talla internacional.



Fue ahí donde conocí a su fundador Octavio Raymundo Cobo Moscardo.



Mi primer acercamiento al artista, fue la admiración a su trabajo y con el paso de los años, esa admiración fue honrada con una linda amistad. Al Maestro Raymundo Cobo Moscardo he tenido la oportunidad de acompañarlo en algunas de sus exposiciones tanto en Querétaro como en alguno de sus municipios y en cada oportunidad he logrado aprovecharla para aprender un poco más sobre su trabajo, su trayectoria y la pasión que nos une… la tauromaquia.



Con frecuencia el Mtro. Cobo Moscardo vista la Ciudad de Querétaro para saludar a los amigos y hace un par de días, nos reunimos para platicar sobre los planes y proyectos para este 2017.



Fue una tarde fresca, teniendo como únicos testigos de las confesiones del artista a un delicioso café y su más reciente escultura de un toro de lidia con un castoreño (sombrero que utiliza el picador, también conocido como sombrero calañes, por su forma de copa redonda y baja, con barboquejo. El castoreño sirve al picador como protección ante una posible caída del caballo) en el pitón Aprovechando la confianza de la amistad, me permitió grabar parte de la conversación en la que hoy les hablare de él, de su fundación y los institutos de cultura.



Octavio Raymundo



Octavio Raymundo Cobo Moscardo, pertenece a una familia de artistas consagrados y reconocidos. Es hijo primogénito del Maestro Raymundo Cobo Reyes, el más importante exponente de la pintura y escultura de la tauromaquia en México. Ha realizado un sinfín de exposiciones tanto de pintura como de escultura y es el fundador de la Fundación Arte y Pasión Raymundo Cobo.



Octavio Raymundo Cobo Moscardo, heredo el amor por la pintura y escultura y el respeto por la fiesta brava. Pero se ha ganado a pulso que lo llamen y lo reconozcan como “Maestro”. Lo podríamos describir como una persona honesta, franca, sencilla, talentosa, respetuoso, caballero y un excelente amigo.



Su vida ha estado rodeada de talento, grandes amores que se unifican en su familia con su Sra. Esposa y sus hijos; también de amigos entrañables y por sus grandes pasiones: la pintura, la escultura, los caballos y los toros.



Octavio Raymundo Cobo Moscardo es simplemente un artista.



Fundación arte y pasión



La Fundación Arte y Pasión, Raymundo Cobo (FAP) tiene como finalidad la promoción y difusión de las artes plásticas, así como el apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas. “Todo inicio en México, platicando con algunos amigos, con la idea de brindar apoyo a los artistas. Hay artistas que ya son grandes de edad y los ves en los jardines malbaratando sus obras o pasan miles de situaciones que los han obligado a declinar y dejar de producir cosas maravillosas. Así que pensando y hablándolo con los amigos, pensamos en hacer algo, algo bonito. En México me apoyo mucho el gobierno de la Republica para formar esta idea y la fortalecí pensando en que viajo mucho a Querétaro. Yo soy más queretano que defeño y pensé en hacerla aquí con el Notario, el Lic. Gallegos, quien me ha apoyado demasiado. En México y en Querétaro tenemos absolutamente todo y excelentes artistas, solo hay que hacer categorías, tenemos mucho arte y para ello contamos con jueces que se encargan de calificar los abras, si son buenas o no, si están bien o no. Así que la realidad la Fundación Arte y Pasión, Raymundo Cobo (FAP), es Queretana”, comento el artista.



Jueces



Al comentar el Mtro. Cobo Moscardo sobre los jueces que evalúan y cotizan las obras de arte, aseguro que son artistas expertos en todas las especialidades y expresiones en las artes plásticas. “Porque apoyamos a paisajistas, animalistas, caricaturistas, acuarelistas, de óleo, pastel, escultura en todos los materiales, y no solamente en toros. Porque el tener artistas, no es solo tenerlos, es también apoyarlos y de llevarlos a exponer en todos los lugares de la República Mexicana y en el extranjero como España, Portugal y Francia”.



Instituos de Cultura



El tema de los Institutos de cultura, siempre ha sido un tema polémico en la comunicad cultural, así que le pregunte si los directivos de cultura a nivel nacional valoraban su

trabajo, ya que son realmente pocos los que homenajean y apoyan a los artistas taurinos.



“Algunos si valoran este trabajo, porque a algunos además les apasiona. Si tú observas las esculturas de los toros, es de los animales que más s eles aprecia la musculatura desde el cuello hasta las orejas, las patas y la cola. Son puro musculo, son totalmente pura fuerza. Tú eres testigo y lo has visto como son capaces de levantar hasta a los caballos. Lo que pasa que hay gente que ve y no observa y el que no observa no aprende. Hay que observar desde que sale el toro al ruedo, sus patas, su cuello o cuando hacen un derrote, puedes observar sus músculos por todos lados. Y eso algunos directivos de cultura tienen la sensibilidad de apreciarlo”.