SERGIO ARTURO VENEGAS RAMÍREZ

No ceden mandatarios recursos de impuestos

Investigan al notario favorito del gobernador

Sí tiene Kuri avioneta, pero no es un Lear Jet

Menosprecia Marcos a medios tradicionales

El lunes, cuando 21 integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores se sentaron con los secretarios de Hacienda y de Energía, José Antonio Meade, y Pedro Joaquín Coldwell, y el director de Pemex, José Antonio González Anaya, quedó claro que los mandatarios no cederían los recursos que vía Impuesto Especial sobre Producción de Servicios (producción, venta o importación de gasolina, alcohol, cerveza y tabaco, principalmente), llegan a sus arcas.De hecho, el tema de este impuesto, que genera millones de pesos a cada estado, ni siquiera se debatió. Por concepto de IEPS a la gasolina, Querétaro recibió el año pasado casi 500 mdp.Los gobernadores, según fuentes de la Secretaría de Energía, iban para justificar ante la ciudadanía su “preocupación” por las medidas adoptadas por el Gobierno Federal, sin ofrecer de su parte ninguna propuesta de fondo, salvo la de “integrar grupos de trabajo para analizar y construir alternativas que pueden generar opciones ante la inconformidad social”. Además de que “a partir de este momento se instalan en sesión permanente lasComisiones de Hacienda y Energía”.Pero nada más.De hecho, el coordinador de la Comisión de Hacienda y gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, uno de tantos promotores del encuentro, había llevado a su fuente de reporteros para que desde la Ciudad de México enviaran reportes sobre la conferencia de prensa y el discurso del queretano. No hubo ni una ni otra porque el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, habló claramente con los mandatarios.Tras la reunión y antes de su participación en la XXVIII Reunión de Embajadores y Cónsules en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirmó que la dependencia a su cargo rechazó ante los mandatarios locales que sea posible revertir el gasolinazo y, por el contrario, ellos también deben invertir para reducir los costos de transportación en el futuro.Y según dijo, fue más claro: Además del aumento en el precio internacional de los combustibles, el gasolinazo se debe a que los gobernadores del país no han invertido lo suficiente en años recientes en infraestructura energética.?Señaló que “el Gobierno mexicano no controla los precios internacionales del petróleo. Necesitamos un trabajo coordinado, se acordó (con los gobernadores) tener grupos de coordinación, porque parte de lo que vemos (con el gasolinazo) es también una falta de inversión en el mercado de las gasolinas y eso tiene que ver con falta de inversión local”.Claro, más vale una colorada que diez descoloridas. Por eso el titular de Hacienda les explicó porqué en los propios estados también debe haber austeridad.Y esta comienza con dejar de comprar helicópteros y vehículos blindados, tan de moda en Querétaro.Dejar los excesivos gastos en publicidad y controles remotos de radio y tv. Tumbar de una vez por todas el pago de gasolina, comida, bebidas y viajes con viáticos respectivos a funcionarios municipales, estatales y federales.Y claro, dejar de engordar las nóminas con el primo del amigo y la amiga en turno.Ya no estamos para eso.Efectivamente, la reprobable medida del incremento en el precio de combistubles, luz y gas LP, es a todas luces una decisión que llegó para quedarse.Pero está en Francisco Domínguez que -más allá del discurso- se implementen políticas de austeridad y se dé marcaje personal a alcaldes como el de Colón, Alejandro Ochoa, que tiene una importante partida de gastos de “representación” y celebra diariamente comidas que se convierten en cenas. La marca de la casa, pues. El tema es que lo hace(n) con recursos del Estado.Eso debe acabar. No solucionarán ni este ni otros ajustes el descontento social, pero en algo contribuirán.Urge.

Palacio Nacional. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, con el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez, y el de Morelos, Graco Ramírez, durante el encuentro del lunes para abordar el tema del gasolinazo y su repercusión en la sociedad. Ahí, los mandatarios rechazaron dejar de cobrar el IEPS que les representa miles de millones de pesos FOTO:CONAGO

-OÍDO EN EL 1810-

Que las investigaciones emprendidas desde la Ciudad de México sobre el presunto enriquecimiento de Pancho Domínguez incluyen la revisión de folios del notario del gobernador y primer consiguieri (sin ele), del mandatario.Sí, González Robas.

-¡PREEEPAREN!-?

Desde Centro Cívico corrió la versión de que Mauricio Kuri, alcalde de Corregidora, había comprado un jet que incluyó en su declaración #3de3 ante el Instituto Mexicano de la Competitividad.Lo cierto es que el también empresario favorito del gobernador del estado es dueño de una Cesna 1979 con bandera norteamericana que vale casi dos millones de pesos, adquirida en 2012.Dato duro.

-¡AAAPUNTEN!-

Al entregar certificados de vivienda en Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez criticó una vez más a la pasada administración:“Las familias que anhelaban la intervención del Gobierno en el programa Hombro con Hombro… Antes los programas sociales se utilizaban como maquinaria de votos. Yo les pedí que lo enterraran… Se hizo mucho esfuerzo de piso firme, pero recorriendo las comunidades… volteabas al techo y láminas agujeradas, mal puestas y cuando llueve o hace frío, cuartos mojándose”. Vamos a trabajar, dijo, para que tengan techo firme.Sopas.

-¡FUEGO!-

Demostrando su desdén hacia los medios de comunicación afines y críticos, el alcalde de la capital queretana, Marcos Aguilar Vega, utilizó las redes sociales para anunciar cambios en su gabinete, de los que reporteros de la fuente se enteraron al abrir suFacebook.Ninguno de primer nivel, por cierto.

Motorizado. El alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, llegó en su motocicleta BMW (otro lujito) a la entrega de certificados de vivienda en el Parque Bicentenario. Hay y bienFOTO: DANIEL PEÑA

Sustito. Personal, pacientes y visitantes del Hospital General se llevaron un buen susto cuando cerca de las 14:00 horas, tres tanquetas de la XVII Zona Militar arribaron al nosocomio. No se informó el motivo de su presencia en el lugarFOTO:SERGIO A. VENEGAS