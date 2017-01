SERGIO ARTURO VENEGAS RAMÍREZ

Estados Unidos despide en Chicago a su líder

Insensatez de la CEA ante "deuda" de la UAQ

Ahorros en El Marqués suman ya 12 millones

Si hubiera austeridad no usarían el helicóptero

Lo vamos a extrañar: Sabino



Este hombre que el martes por la noche se despidió de la Presidencia de Estados Unidos con un discurso nostálgico, pero lleno de esperanza, está tan preocupado como nosotros, o más, del futuro que nos depara con la llegada de Donald Trump al Gobierno más poderoso del mundo.Desde el McCormick Place en Chicago, Barack Obama pidió antes de soltar una lágrima, que los norteamericanos no rehuyan a los grandes desafíos que como nación enfrentan y enfrentarán: desigualdad económica, luchas raciales, apatía de los votantes, salud, educación, etcétera.Mientras hablaba este hombre, que no pudo cumplir sus objetivos migratorios ni planes estratégicos como disminuir la presencia militar en medio oriente o cerrar la cárcel de Guantánamo, en Cuba, los asistentes asentían: Sí se puede, sí pudimos, afirmaba.Pero además, apoyado en su popularidad que está por encima del 55% (Gallup) contra la del Presidente Entrante, Donald Trump, que no supera el 35%, el aún mandatario norteamericano dejó sembrada la semilla:“No voy a parar; de hecho, estaré allí con ustedes como un ciudadano más, por el resto de los días que me quedan”, prometió Obama mientras la audiencia se ponía de pie por undécima ocasión.Y habló de un tema que duele enormemente no solo allá, también en México: Los problemas que socavan la igualdad, la diversidad y la unidad que él -afirmó- intentó alcanzar durante los ocho años de mandato.Obama fue más allá, al poner el acento en algo que no funciona allá ni acá: resultados y rendición de cuentas por parte de los que fueron electos en cargos de Gobierno o legislativos. Fue bastante claro:“Si algo necesita arreglarse, pónganse los zapatos y organícense… Si estás decepcionado por los funcionarios electos, agarra unas planillas, busca firmas y postúlate para el cargo. Aparece. Involúcrate. Persevera. A veces, ganarás; otras veces perderás”.Cuánta razón tiene. Siempre nos quejamos de los Gobiernos que tenemos, pero pocas veces pasamos de eso. Creo, como dice Obama, que es hora de hacer más.Luego del discurso de Chicago, la tierra que catapultó su carrera, el Presidente regresó a Washington para -a la mañana siguiente- escuchar la primera conferencia de prensa como Presidente Electo que desde Nueva York ofreció su sucesor, Donald Trump.Sobra decir que el empresario volvió a cargar contra México con el tema del muro (“Podría esperar como un año y medio hasta que terminemos las negociaciones que vamos a empezar inmediatamente, pero no quiero esperar”) y contra los países y religiones que considera peligrosas para los Estadpos Unidos.Claro, el Presidente Peña Nieto le respondió que México no pagará nada. Lo dudo.Pero además, en un hecho que será la tónica de su Gobierno (¿remember Querétaro?) acusó a periodistas y medios de inventarle historias.Particularmente, Trump acusó a la cadena CNN de mentir y dar “noticias falsas”-“Usted me está acusando, déjeme preguntar, por favor”, pidió el enviado de la cadena, Jim Acosta. “Falso periodista”, le replicó Trump y lo ignoró.Miembros de su staff aplaudieron lo ocurrido y luego, incluso, advirtieron a Acosta que si volvía a presionar para pedir la palabra sería removido de la sala de prensa.CNN emitió luego un comunicado ratificando su decisión y la forma en que publicó los informes sobre Trump que el Presidente Electo rechazó por falsos.“Esa prensa es basura”, dijo Trump. No hay precedente de un comportamiento así en la conferencia de prensa de un Presidente. Ni lo habrá, supongo.Mientras tanto, volviendo al discurso de Barack Obama en Chicago, insisto en que se va un buen Presidente que no cumplió todas sus promesas de campaña. Pero supo manejar los tiempo, el lenguaje y el poder. Y, sobre todo, tuvo un impecable manejo de comunicación estratégica.No fue un hombre de excesos ni de escándalos, y su familia siempre manejó un bajo perfil. Además, el mandatario tuvo siempre a su lado a una mujer inteligente y con enorme respeto por la institución y su legado.Por eso entiendo la situación que vive México, donde Enrique Peña Nieto está en sus niveles más bajos de popularidad, con una crisis permanente y poca claridad para operar ni en su cuarto de guerra ni en sus áreas de comunicación social. Y eso tendrá un costo aún mayor a partir del 20 de enero, cuando incie la tormenta perfecta contra México.Adiós, Obama.

Estadista. El martes se despidió Barack Obama del pueblo estadounidense. En su discurso desde Washington habló de sus logros y fracasos, y le recordó a la sociedad. Si estas decepcionado por los funcionarios electos, agarra unas planillas, busca firmas y postúlate para el cargo. Aparece. Involúcrate. Persevera. A veces, ganarás, otras perderás. Eso aplica también para QuerétaroFOTO: AGENCIAS

-OÍDO EN EL 1810-

Sorprende la insistencia de la Comisión Estatal del Agua (CEA) de querer cobrarle a la UAQ un adeudo de 178 millones de pesos por este servicio.Como le he comentado aquí, le quieren cobrar el litro más caro que a algunas refresqueras locales.Porca miseria.

-¡PREEEPAREN!-

El martes anunció el alcalde de San Juan del Río importantes ajustes al gasto y el reforzamiento de programas sociales, amén de reducciones de predial en algunos casos.El tema cayó muy bien entre la población.Como parte de las medidas de austeridad que se están dando, otros municipios han anunciado que recortarán nóminas y quitaran privilegios a sus secretarios, como Corregidora.Es ahí donde el alcalde de El Marqués, Mario Calzada, les lleva la delantera, pues desde el inicio de su Gobierno eliminó el pago de celulares a funcionarios, canceló viáticos y prohibió las comidas de su equipo con cargo al erario.Tampoco se autorizó nuevo parque vehicular ni se compró una camioneta blindada como sus homólogos de la zona metropolitana.Con esta política, me dicen en El Marqués, Mario Calzada ha ahorrado 12 millones de pesos al dinero de los marquesinos.Así de fácil.

-¡AAAAPUNTEN!-

Si el Gobierno del Estado, que tanto pregona la austeridad, pero se lleva a 50 personas a El Vaticano con cargo al erario, realmente quisiera ahorrar en el gasto, deberían dejar de usar el nuevo helicóptero para ir a “comer” a la Ciudad de México.¿A poco no?

-¡FUEGO!-

Crecen los aseguramientos de droga en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.Antier fue un kilo y ayer 28, los decomisados en las instalaciones de DHL.Alguien está perdiendo y no precisamente la casa.Se los aseguro.

En la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza y el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, aseguraron que el Tricolor apoyará el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, propuesto y presentado por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que rechazó la Coparmex. Al acto asistió el coordinador del PRI en el Congreso local, Mauricio Ortiz ProalFOTO: PRI

Ernesto Luque Hudson entregó equipamiento a la Casa de Día “Eterna Juventud”, ubicada en el municipio de Peñamiller; dicha instancia recibió a través del Programa de Pensión Para Adultos Mayores (PPAM) una aportación federal de más de 120 mil pesos, con lo cual se beneficia de manera directa a 500 usuarios FOTO: SEDESOL