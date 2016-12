‘Precio de gasolina cambiará constantemente en 2017’: Meade

. AGENCIAS



A partir del próximo año, el precio de las gasolinas cambiará constantemente, informó José Antonio Meade, secretario de Hacienda.

Durante el panel Panorama Económico 2017, que encabezó junto con el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, el secretario de Hacienda explicó que el cambio en el precio del combustible se debe a las variaciones en el costo del petróleo.

“Es previsible que hacia principios del año que entra sin duda, con cargo a que los costos han venido subiendo, tanto en el precio del petróleo como en el tipo de cambio, originalmente el ajuste se hace arriba. A partir de entonces lo que vamos a ver es que, conforme sube o baja el costo, subirá y bajará el costo de la gasolina como sucede hoy en cualquier otra parte del mundo”, detalló el funcionario.

Sobre la liberalización del mercado de gasolinas, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que esto ayudará a solucionar los problemas de desabasto que enfrentan algunos estados ocasionalmente.

Al respecto, Meade Kuribreña dijo que ya se está trabajando para corregir el desabasto de gasolina Premium reportado en varias entidades, explicado que este se produjo por problemas meteorológicos en Veracruz, donde se encuentra la refinería de Tuxpan.

“No se puede que en un país del tamaño del nuestro, de la complejidad del nuestro, con la economía que tenemos, dependa el abasto de gasolina de que no tengamos un norte en Veracruz. El hecho de que no tengamos esas redundancias, que no tengamos la posibilidad de tener múltiples rutas para el abasto, es una deficiencia, es una vulnerabilidad que en parte se va a corregir cuando nos movamos de lo que hoy tenemos que no es mercado, a un mercado pleno, funcional, en donde los precios manden señales de inversión, en donde los precios manden señales de escasez, en donde los precios ayuden a detonar y a sostener los mecanismos de inversión”, sentenció.