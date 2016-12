Tendencias laborales para 2017

Las formas de trabajo han evolucionado y reclutamiento de personal se han modificado a la par que la tecnología avanza. Otro factor que modifica las relaciones laborales son las reformas a los contratos colectivos de trabajo. Con esto, las empresas de recursos humanos buscan un plus para las empresas para las que trabajan.



Alistair Cox, CEO de Hays, que explora las tendencias de empleo que impactarán en el mundo laboral para el próximo año en el último post de su blog de Influencer en LinkedIn dice: “Creo firmemente que una fuerza de trabajo estable, capacitada y fuerte pondrá cualquier compañía en una posición fantástica para sobrellevar cualquier periodo incierto y sacar el máximo provecho de cada oportunidad “.



Para Alistair Cox, éstas son las principales tendencias de trabajo para 2017:



1.-Los trabajadores temporales continuarán incrementándose: El uso de freelancers continuará aumentando en 2017, con más trabajadores contratados para asignaciones únicas o por proyectos. Alistair explica: “Con una mayor incertidumbre económica actual, tiene sentido que las organizaciones presupuesten posiciones clave sénior que puedan resolver situaciones concretas a corto plazo en lugar de retener un mayor número de empleados asalariados. A medida que las empresas compiten por la búsqueda de talento, deben pensar en cómo pueden atraer a estos trabajadores temporales que pueden traer consigo un conjunto de habilidades altamente valoradas.



2.-Las fuerzas laborales se volverán más multi-generacionales: La fuerza de trabajo de hoy día es más multi-generacional que nunca, con los baby boomers trabajando junto a la generación Z. Esto permite a los profesionales cualificados con experiencia transmitir sus conocimientos a la generación más joven – un poderoso activo en áreas con escasez de habilidades clave. Sin embargo, las empresas deben aprender cómo atender a una fuerza de trabajo multi-generacional. Alistair aconseja: “Al reconocer los cambios demográficos de tu fuerza de trabajo, puedes hacer los cambios necesarios en 2017 que mantendrán todas las generaciones satisfechas, desde ofrecer capacitación personalizada y proporcionar paquetes de beneficios a medida, rediseñar las oficinas, esculpir la marca de empleador y repensar tu forma de recompensar y reconocer los logros del equipo”.



Disponer de gerentes que poseen un estilo de liderazgo flexible y adaptable es esencial para satisfacer a los grupos de diferentes edades, Alistair menciona, “Lo que he visto en nuestro propio negocio es cómo los gerentes son realmente la clave para unificar y sacar el máximo provecho de los equipos multi-generacionales”.



3.-La demanda aumentará para los candidatos que se adaptan: El avance de la tecnología no sólo ha provocado la evolución de muchos roles, sino que también ha creado otros completamente nuevos. Actualmente existen empleos que no se hubieran pensado ni siquiera hace cinco años. Alistair explica: “Esto ha generado una guerra por el talento técnico especializado y el valor de estos candidatos, ya sean ingenieros, científicos de datos o aquellos que pueden aprovechar la tecnología para aportar información de valor sobre su negocio”.



Muchas empresas se están dando cuenta de la importancia del entendimiento amplio del potencial de la tecnología en su negocio. Alistair afirma que, como resultado, las organizaciones comenzarán a buscar candidatos que sean capaces de adaptarse y aprender nuevas habilidades, actuando como embajadores de las nuevas tecnologías y los datos en las diferentes áreas del negocio.



Alistair concluye diciendo que, lo que depare el 2017, son las personas dentro de un negocio las que pueden marcar la diferencia. “Insisto en que resulta clave entender que tu gente puede ayudar a tu negocio a resistir la tormenta y será fundamental para mantener la estabilidad en tu negocio”.