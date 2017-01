SALDRÍA CHRYSLER DE MÉXICO POR TRUMP

El presidente del grupo Fiat Chrysler (FCA), Sergio Marchionne, reconoció hoy en Detroi que si el presidente electo estadounidense, Donald Trump, impone elevados aranceles aduaneros, puede hacer que la producción de automóviles en México no sea rentable.



Marchionne añadió que, en ese caso, la producción de automóviles en el país latinoamericano no tendría sentido porque las plantas que se han construido en los últimos años en México están diseñadas y preparadas para manufacturar vehículos para el mercado estadounidense.



"Es posible que si las tarifas que imponga la Administración estadounidense de cualquier cosa que venga de México a Estados Unidos son lo suficientemente grandes, no sea económico producir en México. Es bastante posible", declaró Marchionne.



A la pregunta de si esas factorías podrían mantener la producción para vender en otros países, Marchionne explicó que "esa transición sería costosa y muy insegura".



"Esas plantas fueron diseñadas, producidas y puestas en marcha cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, entre EE.UU., México y Canadá) era saludable", dijo.



Marchionne también indicó que era improbable que las autoridades mexicanas puedan ofrecer compensaciones para mantener las inversiones en México si Estados Unidos coloca grandes aranceles aduaneros.



"Para ser completamente honesto, dado el nivel de incertidumbre hoy en día asociado con la relación entre Estados Unidos y México, sería increíblemente imprudente por nuestra parte intentar hacer compromisos en el país", declaró.