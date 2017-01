Empresas automotrices permanecerán en México pese a amenazas de Trump

Las automotrices alemanas Volkswagen, BMW, Audi, y el consorcio italo-estadounidense Fiat Chrysler dieron a conocer que mantendrán sus inversiones en México, pese a las advertencias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer altos impuestos a los vehículos que se importen desde territorio mexicano.Iñáqui Nieto, director general de Volkswagen en México, destacó que la automotriz seguirá adelante con los planes de nuevos modelos en el país, entre ellos los pequeños cambios al Up, el lanzamiento de la Tiguan, así como la nueva camioneta Atlas.



Además de un lanzamiento igual de importante para el mercado mexicano como el nuevo Golf eléctrico, el primer de este tipo de la marca en México, con una autonomía de 300 kilómetros, y el comienzo de toda una estrategia de la marca a nivel mundial, apuntó en el marco del Auto Show 2017.



A su vez, el presidente de BMW Norteamérica, Ludwigh Willisch, destacó que la firma alemana mantiene sus planes de inversión en México y que su nueva planta en San Luis Potosí es parte de su red global de producción, desde donde exportará a todo el mundo.



BMW, que cuenta en México con 64 proveedores que abastecen la planta de Carolina del Sur, ha triplicado el valor de sus compras de componentes en México.



Mientras que el presidente de Audi Norteamérica, Scott Keogh, descartó el cierre de su planta en Puebla, inaugurada en septiembre pasado, ya que desde ahí abastece a Norte y Sudamérica, Europa y África.Dio a conocer que hasta el momento la firma no ha tenido acercamientos con el equipo del presidente electo de Estados Unidos, lo que podría ocurrir una vez que tome posesión.



Por su parte, el presidente y director general de grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) México, Bruno Cattori, aseguró que la empresa continuará con sus planes de producción en el país, pues incluso en seis días inicia en la planta de Toluca, Estado de México, la producción de la Jeep Compass para los mercados de Europa y Norteamérica.



Aunque aclaró que la intención del grupo automotriz es esperar a la definición de las nuevas reglas para otro tipo de determinaciones, sostuvo que continúa la producción de la Pick Up Ram en la planta de Saltillo, Coahuila, que actualmente trabaja a su máxima capacidad



“De hecho estamos por arrancar la producción del Jeep Compass en unos días con destino fundamentalmente a Europa y Estados Unidos, lo cual concreta que seguimos trabajando en México”, aseguró.



Por lo tanto, manifestó que la compañía no ha tomado ninguna determinación como consecuencia de presiones de otro tipo, y dejó en claro que el anuncio de inversión de mil millones de dólares para elevar la producción de tres diferentes modelos de Jeep, además de Ram Heavy Duty en Warren, Michingan, Estados Unidos, se tomó desde hace tiempo.Expuso en entrevista que el anuncio de la inversión en Estados Unidos forma parte del plan dado a conocer por la empresa en 2015 para adaptar sus plantas a la demanda de los consumidores, que crece mucho en materia de Piclk Ups y SUV´s.



“Todo es parte de ese plan de reconversión de nuestras plantas para adaptarlas a la demanda y dar continuidad al anuncio de 2015”, insistió.



Sobre la posibilidad de retirarse de México si el gobierno de Estados Unidos eleva los aranceles a los vehículos fabricados en el país, Cattori señaló que en una reunión del grupo se dijo que aún no hay certidumbre de las reglas del juego “y hasta que no estén definidas las reglas del juego se podrán definir los siguientes pasos”.