Balean a Red Q en Avenida Corregidora

Inseguridad: El camión CZ 0435 de la empresa Taxibuses Metropolitanos fue detenida por un automovilista, quien disparó su arma porque al parecer el chofer se le había cerrado. La Policía implementó un operativo para detenerlo. En el recuadro se observa el impacto del arma. FOTOS: INQRO

Un camión del transporte público, mejor conocido como Red Q, circulaba sobre Corregidora norte con rumbo a Avenida Universidad (frente a la secundaria número dos), fue alcanzado por el conductor de un vehículo particular, quien le cerró el paso para reclamarle que se le hubiera cruzado.

El chofer del camión no hizo caso a los insultos y fue entonces cuando el sujeto no identificado sacó una pistola (de balines o municiones) y disparó contra la ventana lateral delantera de la unidad número CZ 0435 que cubría la Ruta 17. Inmediatamente después, el conductor se dio a la fuga sin que afortunadamente lesionara al chofer o a los pasajeros.

Al lugar arribaron policías municipales y estatales, iniciando un fuerte operativo para su localización sin que se pudiera dar con el paradero del sujeto. El camión es operado por Taxibuses Metropolitanos.

Informa SSPMQ

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad PúblicaMunicipal de Querétaro, informó que en atención a un reporte a la Línea 066 de Emergencias, personal policial de la SSPMQ tomó conocimiento de un hecho de tránsito que derivó en la comisión del delito de daños dolosos, registrado sobre Avenida Corregidora, a la altura de la Colonia Lindavista.

De acuerdo con la versión del chofer de una unidad del servicio público, el tripulante de una camioneta marca Ford tipo Explores de color rojo, se molestó debido al tránsito vehicular registrado en la arteria vial antes mencionada, iniciando así una discusión.

Sin embargo, el conductor de la camioneta elevó el nivel de discusión optando por lanzar dos balines, con un arma que portaba, hacia el transporte público impactando en una de las ventanillas del camión.

Es importante señalar que en estos hechos no se vio involucrada algún arma de fuego, ni mucho menos hubo personas lesionadas; en tanto, se continúa con la localización del probable responsable, al contar con las características de la camioneta en la que se trasladaba.