ALERTA POR FALSOS MIGRANTES QUERETANOS

Así retrataron los medios locales de Sonora a la supuesta familia de queretanos. EL DEBATE

Medios locales del estado de Sonora, dieron amplia difusión a una conmovedora historia sobre una familia de queretanos que recientemente habían sido deportados de Santa Fe, Nuevo México. La cabeza de la familia, Raymundo Granados Mata, se presentó ante la prensa de aquella entidad como un vendedor de azulejos que cayó durante una redada en la empresa donde trabajaba. Su hijo pequeño con bronquitis y él, pidiendo limosna en las calles y en donde algunos malosos que le ofrecieron de comer, le echaron vidrio molido "Mi niño tiene asma y bronquitis, en Obregón nos brindaron comida en la calle, pero le pusieron vidrio molido, y me tuvieron que hacer lavado de estómago, gracias a Dios mi hijo ya había comido, sino le hubiera tocado a él", relataba en su desgarradora vivencia. Titulares como “AMARGA NAVIDAD”, “PAISANOS EN DESGRACIA” se podían leer a ocho columnas. La noticia, llegó a Querétaro el viernes y fue retomada por algunos portales de San Juan del Río, de donde aseguraba ser originario Raymundo Granados.



Todo lo anterior, resultó ser una farsa. El hombre en cuestión, es en realidad un estafador que durante las temporadas decembrinas, escoge al azar un estado de origen y construye historias para aprovecharse de la generosidad de los connacionales y sacar dinero. De acuerdo a las autoridades migratorias, los han detectado desde el 2012 operando en la frontera norte y en donde se dedican a estafar a cuanta persona pueden.



Colgándose de las políticas dirigidas en contra de la comunidad latina del presidente electo Donald Trump, el hombre de aproximadamente 40 años afirmó que los echaron de aquél país por el lado de Tijuana a un nutrido grupo en 16 camiones. Asegurando que no alcanzaban lugar todos, refirió que se rifaron 42 boletos para regresar “Pero a nosotros no nos tocó, llegamos de raite aquí y buscamos regresar a Querétaro”. Para hacer más rentable su historia, dijo a los medios sonorenses que además de sostener a su esposa e hijos, cuidaba de su cuñado y suegra “Quienes padecen esquizofrenia”.



Se espera que en los próximos días, autoridades municipales de San Juan del Río proporcionen toda la información de los estafadores y sus identidades reales para prevenir a la población.