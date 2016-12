Asegura Protección Civil mil 600 kg de pirotécnia

.. INQRO

El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) Fernando Martínez Garza informó que a la fecha se ha asegurado un total de mil 600 kg de pirotécnia en diferentes operativos y acciones. “Hemos estado muy activos en el tema del aseguramiento de pirotécnia, asegurando mil 600 kg, es decir, más de una tonelada y media”, expresó.



En ese sentido el funcionario pidió a la sociedad evitar el uso de estos artefactos con el fin de evitar accidentes, además de denunciar en caso de detectar que se esté poniendo en riesgo la integridad.



“Pedimos a la sociedad que si no quiere tener accidentes con la pirotecnia que no la utilice; a la población que nos ayude a denunciar; si en un costado de nuestra casa se acumula pirotécnia, se está poniendo en riesgo la vida y nuestro patrimonio”, señaló.



Agregó que durante el fin de semana navideño se presentó una ligera volcadura de un vehículo, que iba conducido por una persona bajo el influjo del alcohol, misma que fue remitida.



“Tenemos saldo blanco, afortundadamente no hubo lesionados; tuvimos algunas situaciones de incendios que afortunadamente fueron lotes baldíos, una pequeña construcción de madera, algunos carros abandonados que se quemaron en una colonia en la zona norte de la

ciudad”, detalló