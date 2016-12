Se incendia camión en SJR

Encontraron en el camión seis contenedores de capacidad para mil litros cada uno, los cuales se cree que estaban llenos. COMUNICACIÓN SOCIAL SJR

San Juan del Río.- Aproximadamente a las 11:00 horas del miércoles, se presentó una explosión e incendio en un inmueble de la comunidad de La Llave, en el que presumiblemente se almacenaba combustible de manera irregular.



El fuego consumió un camión tipo torton con seis contenedores de mil litros de capacidad cada uno, los cuales tenían combustible; además, también dañó tres vehículos compactos y una vivienda, afortunadamente no se reportaron lesionados, informó la Unidad Municipal de Protección Civil Municipal.



Al hecho acudieron unidades de Protección Civil Municipal, Bomberos Voluntarios, las Policías Municipal y Estatal, además de una ambulancia de la Coordinación de Regulación de urgencias Médicas.



Los cuerpos de emergencia realizaron un operativo para el combate del incendio, para lo que tuvieron que evacuar a los vecinos ante la eminente magnitud del siniestro, así como desalojar cilindros de gas del área para evitar un mayor desastre; las llamas fueron controladas a las 12:30 horas.



Al controlar el siniestro, elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se percataron de la presencia de contenedores que ardían de manera intensa, y al revisarlos les llegó un olor a combustible, por lo que elementos de Seguridad Pública Municipal acordonan el área y dieron aviso al Ministerio Público de la Federación, para que iniciara las investigaciones respectivas.



En este hecho no se registraron detenidos, por lo que se espera poder ubicar al propietario del inmueble y conocer de manera directa el origen de los contenedores de combustible, puesto que a pesar de que en la comunidad La Llave no existen denuncias por perforación a ductos, puede ser considerado un centro de almacenamiento y distribución del mismo.