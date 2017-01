Hasta 15 millones de pesos, recompensas que ofrece la PGR en 2017

La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece recompensas a quienes proporcionen información veraz y útil que lleve a la ubicación de diversas personas, tanto víctimas como presuntas responsables de delitos.



Los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se encuentran prófugos y figuran entre los principales objetivos de la dependencia, ya que por información que conduzca a la captura de cada uno de ellos ofrece la suma de 15 millones de pesos.La PGR publicó al final de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación siete acuerdos específicos, en los cuales se ofrecen recompensas de un millón 500 mil pesos a quien aporte información para la localización de presuntas víctimas de privación ilegal de la libertad, desaparición forzada y los que resulten.



En los acuerdos también se ofrece la misma cantidad a quienes aporten datos para la identificación, localización y detención o aprehensión de los presuntos responsables de dichos ilícitos registrados en Zacatecas, Veracruz, Morelos y Guanajuato.



La información será recibida en la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en las instalaciones ubicadas en calle López número 12, piso 3, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc.También en los números telefónicos (55) 5346-1544 y (55) 5346-0000, extensión 4748, en la Ciudad de México, y 01-800-831-31-96 desde cualquier parte del país, y en el correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx.



Las gratificaciones se entregarán en un solo pago, “mediante un depósito en cuenta bancaria o en efectivo”, sólo a quien tenga el número confidencial de identificación que se asignará al momento de proporcionar y validar la información.



Los ofrecimientos no serán aplicables a los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales.



El servidor público que reciba la información deberá requerir al interesado el número de la cuenta bancaria respectiva o citarlo para hacer la entrega en efectivo.



Los acuerdos quedarán sin vigencia cuando la víctima sea localizada, así como identificados, localizados, detenidos o aprehendidos los probables responsables de los delitos señalados, o en los supuestos de prescripción, extinción o no ejercicio de la acción penal.