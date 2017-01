CIERRAN ALMACENES, MERCADO Y PLAZAS POR RUMORES DE SAQUEOS

.. josedany79

En un recorrido realizado por PLAZA DE ARMAS por diversas zonas de la capital de Querétaro, se pudo observar que locatarios del Mercado Escobedo, Plaza de la Tecnología, Del Sol, Oxxos, Super Q, Farmacias del Ahorro y tiendas sobre Zaragoza, Constituyentes y el Centro Histórico, han bajado sus cortinas y cerrado sus puertas.

Además, se observa movimiento policiaco ante el rumor de saqueos y llegada del Ejército.

En el parque de Carretas, personas que paseaban, reportaron a jóvenes que alertaban sobre bandas de saqueadores que serían reprimidos por el Ejército.

Todo como rumor, pero lo cierto es que la gente se espantó y los comerciantes prefirieron perder clientes en pleno 5 de enero, que arriesgar su patrimonio y mercancía.

La policía municipal y estatal no ha reportado ningún delito ni detenidos.



Por su parte, el sub secretario de Seguridad Ciudadana. Ángel Rangel Nieves, refirió que todos los reportes que se han recibido en la línea del 066 sobre ´presuntos saqueos , han resultado ser falsas alarmas y llamó a la gente a no hacer caso de todo lo que circula en redes sociales.