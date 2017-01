Destruye el Ayuntamiento 2.3 toneladas de pirotecnia

Los fuegos artificiales destruidos fueron decomisados en diciembre y enero. MUNICIPIO DE QUERÉTARO

La Secretaría General de Gobierno del Municipio de Querétaro, a través de la Unidad Municipal de Protección Civil y con el apoyo del la 17/a Zona Militar de Querétaro, llevó a cabo la destrucción de 2.3 toneladas de pirotecnia que fue decomisada por personal de la dependencia municipal en las calles de la ciudad, durante diciembre de 2016 y los primeros días de este año.



En ese sentido, Manuel Velázquez Pegueros, secretario general de Gobierno, señaló que no existe una razón para el uso de pirotecnia, sobre todo cuando esta causa tantas desgracias alrededor del mundo, ya que, dijo, miles de personas han muerto o resultado heridas por el uso de la misma, y llamó a que no se permita que sucedan tragedias como la ocurrida en Tultepec, Estado de México.



“Ninguna medida de seguridad es suficiente para evitar estas tragedias, ahora menos con la venta de estos productos de manera clandestina, los cuales son parte de la destrucción que llevaremos el día de hoy. Invito a todos los ciudadanos de Querétaro a evitar estas prácticas, no pongamos en riesgo nuestra integridad ni la de nuestros seres queridos, encontremos maneras seguras de celebrar, esta no lo es”, indicó Velázquez Pegueros.



Finalmente, recordó que el tema de seguridad es una prioridad para la administración municipal que encabeza Marcos Aguilar, y afirmó que por ello la Dirección de Inspección y la Unidad Municipal de Protección Civil, en colaboración con la PGR, el Gabinete de Seguridad del Estado, Policía Estatal y Protección Civil del Estado, seguirán trabajando en unidad y coordinación por la seguridad de los queretanos.



En su intervención, el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Fernando Martínez Garza, reiteró que no está permitida la venta y comercialización de pirotecnia en el municipio de Querétaro sin autorización de la Sedena, institución que no ha otorgado autorización alguna en la demarcación capitalina, por ello, señaló, privilegiando la seguridad de las personas, se ha decomisado esta mercancía en distintos puntos de la ciudad o donde se ha referido la venta de este material.



Informó que, finalmente, fueron aseguradas aproximadamente 2.3 toneladas de pirotecnia, una tonelada y 300 kilogramos más que el año anterior, “la instrucción de las autoridades ha sido tolerancia cero, no está permitido, no lo vamos a tolerar, estaremos muy atentos; por eso le pedimos a la ciudadanía y a los medios de comunicación, que nos alerten cuando encuentren la comercialización de pirotecnia y acudir a hacer el aseguramiento”.



La destrucción de este material pirotécnico se llevó a cabo en el campo de tiro, localizado en la entrada a la comunidad de Obrajuelos, con el apoyo del personal de la 17/a Zona Militar de Querétaro a cargo del Subteniente Rubén Omar Gaspar Zapoteco.