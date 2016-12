Mantendremos en 2017 el presupuesto: Luque

Asegura el delegado de la Sedesol que el recorte presupuestal no afectará a la Secretaría. FOTO: SEDESOL



Los programas de la SecretarÓa de Desarrollo Social (Sedesol) no serán afectados tras la diminución del presupuesto para el 2017, señaló el delegado Ernesto Luque Hudson.

Informó que pese al recorte del 4.7 por ciento que fue anunciado para la Secretaría el siguiente año, no tendrá porqué verse afectados los programas, incluso, aseguró que puede estar recibiendo el mismo recurso que se tuvo este año y que fueron cerca de 2 mil 800 millones de pesos.

“Esa es la idea, esperamos nosotros llegar a los 2 mil 600 y 2 mil 800 millones de pesos que es lo que tuvimos este año; con el incremento de los recursos que son los comedores, que incluyen 10 millones de pesos adicionales que no se tenían considerados y que se van a ejercer el siguiente año, los apoyos sociales se van a mantener, ninguno se va a ver afectado”.

Según apuntó Luque Hudson, para el próximo año ya se tienen los recursos etiquetados para hacer frente a los programas que mayor recursos manejan, como Prospera y 65 y Más, que manejan en conjunto a más de 220 mil beneficiarios en todo el estado de Querétaro.

“De los 2 mil 800 millones de pesos se ejercieron todo, es decir, todo se ejerció, gran parte de los 2 mil 800 millones de pesos de ejercieron en dos programas, amplios en cuanto a recurso, en el caso de mil 200 millones de pesos se destinaron a Prospera y el resto que son como 700 millones de programa 65 y más, en adultos mayores y lo demás se dispersa en otros programas, en el caso de la población de Próspera si no al recuerdo son cerca de 134 mil familias y en el caso de 65 y más son 80 mil”.

Finalmente, resaltó que no habrá una contracción de los recursos en los temas sociales, por lo tanto, expresó que la gente debe confiar en que sus apoyos para el próximo año serán entregados en tiempo y forma.