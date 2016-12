Sin seguro para usuarios de parquímetros: Cobo

Explicó Mauricio Cobo que el número de parquímetros que permita instalar el INAH, no afectará el funcionamiento del sistema, y los usuarios podrán realizar el pago desde el celular. FOTO: INQRO

Doce pesos pagarán los queretanos por cada hora de estacionamiento en aquellas zonas que estén cubiertas por la red de Parquímetros de Aquiles Park. Lo mismo que un estacionamiento promedio de la capital. Sin embargo, la cuota no cubrirá ningún daño al vehículo ocasionado por otros automovilistas, ni robos totales o parciales.

Como se ha planteado, el sistema al día de hoy, lo único por lo que se hará responsable el Municipio, son aquellos daños que se puedan generar por la colocación de inmovilizadores. Aunado a lo anterior, solo se podrá hacer uso del cajón hasta por tres horas al día.

Cuestionado al respecto, el secretario de Movilidad de la capital, Mauricio Cobo Urquiza, aseguró que aún se está analizando la posibilidad de que se maneje algún tipo de seguro para los conductores.

Durante la exposición de las acciones anuales de su dependencia, Cobo Urquiza explicó que el número de parquímetros que permita instalar el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no afectará el funcionamiento del sistema , por que los usuarios, dijo, podrán hacer los pagos desde su teléfono móvil utilizando una aplicación de monedero electrónico.

Y es que, aunque la dependencia había solicitado el permiso para colocar más de 200 terminales, en el último corte que se proporcionó por parte de la dependencia Federal, más de 40 habían sido objetados por el INAH.

“El número definitivo lo sabremos hasta que el INAH otorgue la licencia. Independientemente de los que queden al final, la realidad es que los parquímetros son multi espacio. Se puede hacer el pago en cualquier terminal del polígono. Se puede hacer por medio de la aplicación y ni siquiera me tengo que acercar al parquímetro”.

En lo que ve a los residentes del Centro Histórico, cuya vivienda no tenga cochera, el titular de Movilidad afirmó que solo se otorgará un tarjetón por casa para exentar de pago al vehículo, y acotó que en caso de que se requieran más, se deberá hacer un estudio por la dependencia de cada caso, particularmente para determinar las necesidade de los residentes.

Cobo Urquiza refirió que el sistema de parquímetros, ligado al sistema de bicis compartidas, no tiene precedente, y afirmó que el esquema de operación permitirá que, a diferencia de lo que ocurre en otras entidades, las bicis no resulten deficitaria.

Al profundizar en el sistema de bicis compartidas, acotó que los usuarios deberán darse de alta con una tarjeta de crédito y otros datos personales. El costo de la anualidad será de 300 pesos y 80 para aquellos que lo quieran usar solo por un día. Habrá 55 ciclo estaciones en el polígono que comprenden las Avenidas Tecnológico, Circunvalación, Universidad y Zaragoza. A diferencia de lo que ocurrirá con los autos, las bicis sí tienen seguro de cobertura total.

“Si hubiera alguna situación de caída o cualquier otra situación, simplemente hay que dejarla en la estación”.

Por ahora, un grupo de comerciantes y residentes se ha seguido manifestando en contra del proyecto. Mientras que el edil capitalino dice que cuenta con el respaldo de la mayoría de las asociaciones, los disidentes reclaman que es una minoría quien apoya las políticas en materia de vovilidad.