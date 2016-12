Anuncia MAV licencias en 30 min

Marcos Aguilar Vega sostuvo ayer un encuentro con los representantes de las cámaraas empresariales y órganos colegiados, a quienes les presentó el programa “Licencia en 30 minutos”. FOTO: MUNICIPIO DE QUERÉTARO

Como una señal de acercamiento hacia las cámaras empresariales, Marcos Aguilar Vega anunció la entrada en vigor de un nuevo esquema que permitirá a los comerciantes cumplidos renovar su licencia de funcionamiento en un plazo máximo de 30 minutos.

Aunado a lo anterior, el darse de alta, tomará 72 horas. Luego de un año ríspido con la Iniciativa Privada, en el que se clausuraron por igual grandes corporativos y pequeños negocios por presentar licencias de funcionamiento vencidas o en su caso omisiones en materia de protección civil. Hoy, todo eso quedó atrás, y luego de compartir el desayuno en la sala de juntas del Centro Cívico con los presidentes de las cámaras empresariales y órganos colegiados, Aguilar Vega dijo que las nuevas disposiciones habrán de beneficiar a 90 mil negocios establecidos.

“El Municipio tiene una sólida base económica sustentada en unas 90 mil unidades de negocio que dan empleo a más de 400 mil queretanos”.

Aguilar Vega aseguró que se tuvieron que hacer diversas reformas enla administración para que un trámite que antes tomaba 90 días, se reduzca a 72 horas. Dicho sistema entrará en funcionamiento a partir del 1 de enero del 2017.

El edil capitalino acusó que con el viejo esquema, el empresario tenía que peregrinar por las dependencias municipales, y dijo que por lo burocrático del procedimiento, el 70 por ciento de los negocios que abrían, terminaban operando en la irregularidad.

“Hoy, 30 mil son contribuyentes que cumplen con la formalidad de presentar sus trámites y requisitos para ser receptores de la licencia y 60 mil más, no han realizado su trámite de licencia”.

Al informar que se instalarán ventanillas únicas en las siete delegaciones, una más en el Centro Cívico, y la posibilidad de hacer la tramitología desde una aplicación móvil, Aguilar Vega afirmó que la tramitología anterior incentivaba los actos de corrupción. Dentro de las reformas, se concretó la modificación al Reglamento de Protección Civil. Lo anterior, permitirá que los empresarios firmen cartas compromiso ante la autoridad y eso les dará la posibilidad de iniciar operaciones y un límite de dos meses para cumplir con los señalamientos de la dependencia. Además, se ha eliminado el requisito de contar con cajones de estacionamiento para los pequeños comercios.

“La herramienta que el Gobierno Municipal tenía de pedir cajones de estacionamiento, llevó en muchos casos a la realización de actos de corrupción”.

Aseveró que el 80 por ciento de los negocios de la capital entran en la categoría de pequeños comercios.

Por parte de los empresarios, habló en primer término el presidente de la Canaco en Querétaro, Gerardo de la Garza Pedraza, quien acusó que la tramitología representa uno de los principales problemas para los inversionistas: Largas filas, burocráticas revisiones de documentos y el desfile por las dependencias, dependiendo el giro del negocio.

Aseveró que el uso de la tecnología y la simplificación de la tramitología, era una demanda añeja por parte del sector empresarial. Destacó que por parte de la Cámara se instalará en la sede un quiosco de apertura de negocios, en el que se brindará el apoyo a los emprendedores y la asesoría para arrancar.

“Invitamos a las personas que están operando en condiciones irregulares a que se acerquen a la Cámara y al Municipio para que estén del lado formal y de la contribución”.

En tanto, el presidente del Club de Industriales, Luis Alfonso García Alcocer, refirió que se ha hecho un llamado a las autoridades para que en lugar de poner obstáculos y requisitos legales que frenan las inversiones, se facilite la llegada de empresas para que se mantenga la dinámica económica de la entidad.

“Facilitar tramitología, eliminar la burocracia y garantizar la transparencia para la apertura de las unidades económicas, es un gran aporte para la industria y el desarrollo del comercio local”.

En un pequeño desliz, el “Ponty” García Alcocer felicitó al “Gobierno Estatal. A Marcos y a todo su equipo de trabajo”, en voz baja, pero cerca del micrófono, el alcalde le corrigió “municipal”, provocando que inmediatamente corrigiera.

El último de los empresarios en tomar el micrófono fue Sergio Salmón Franz, presidente de la Canirac, quien destacó el dinamismo del sector restaurantero en la economía local. Refirió que el sector que representa es uno de los que más tienen que recurrir a las instancias municipales por todo lo relacionado a Protección Civil y licencias de funcionamiento. Añadió que las altas a negocios han registrado un incremento importante en los últimos años.

“En 2015, tenemos registrados alrededor de 3 mil 200 establecimientos abiertos. Hablamos que prácticamente el 18 por ciento, se desarrollan dentro del sector de la hospitalidad. Lo que se refiere a restaurantes y hoteles”.

Aseveró que ahora los empresarios deberán ser corresponsables y cumplir con los requisitos planteados por parte del Municipio.

Ya en sesión de preguntas y respuestas, el edil capitalino refirió que si se logra regularizar a los 60 mil comerciantes que operan con alguna omisión, la capital podrá alcanzar una dinámica económica que no ha tenido.

Aun cuando se modificó el Reglamento de Protección Civil para dar la facultad a la administración de otorgar cartas compromiso a los empresarios, Aguilar Vega afirmó que las sanciones por incumplimiento permanecerán igual.

“Existen sanciones que van desde un salario mínimo hasta un millón 400 mil pesos. Dependiendo de la conducta que se haya desplegado”.

Refirió que no es interés de su administración el tomar una actitud represora hacia los negocios, sino de crear una cultura de cumplimiento que permita a más emprendedores transitar hacia la formalidad y dijo que de cumplirse las metas, superarán en competitividad a cualquier municipio de la República Mexicana.



Reformas jurídicas, el reto: Álvarez Lacuma



FERNANDO VENEGAS RAMÍREZ

Tras la presentación del programa “Licencia en 30 minutos”, el titular de las finanzas municipales, Rubén Álvarez Lacuma, dijo que la parte más compleja del proceso, fue eliminar los candados internos del sistema que tenían “blindados” algunos rubros, como el que se refiere a la exigencia de cajones de estacionamiento para los negocios en donde se debió hacer una reingeniería del sistema que incorpora el uso de la tecnología actual como las aplicaciones, permitiendo a los usuarios el hacer trámites de manera remota.

Tras un ríspido inicio de la administración entre las cámara empresariales y el Municipio por la clausura de negocios y la exigencia del pago de las licencias, Álvarez Lacuma refirió que “empezamos a trabajar en todos los rubros. No solamente se trata de un programa de poderlo implementar. Ejecutarlo, tiene grandes dificultades: En sistema reglamentario, sistema de procedimientos y la tecnología para poder dar este tipo de servicios”.

Álvarez Lacuma refirió que el haber desarrollado las aplicaciones electrónicas desde el Municipio les ha dado fortalezas que antes no se tenían. Aseveró que el hecho de que los empresarios, inversionistas y emprendedores puedan tener la confianza por parte del Municipio para arrancar operaciones en sus negocios y hacer los trámites después, “es una parte muy importante e innovadora”.

Acotó que en lo que ve a la nueva disposición de eliminar la exigencia de cajones de estacionamiento para otorgar licencias de funcionamiento, aplicará para todos aquellos negocios que sean de bajo riesgo, como las misceláneas y aquellos negocios que no representan por su giro un riesgo para la ciudadanía.

Se informó que los costos de renovación de licencia se mantendrá en 250 pesos, por lo que se considera simbólico. Respecto a los 60 mil comerciantes que no cuentan con licencia de funcionamiento, las autoridades municipales indicaron que dicha información se desprende de un censo ejecutado por la Dirección de Inspección Municipal.

“Pudimos haberlos clausurado, pero eso hubiera tenido un impacto muy duro en la economía municipal. Lo que hicimos fue reconocer que hay un área de oportunidad en el Gobierno. Que mucha gente no se acerca por la tramitología, la tardanza y en muchos casos la presencia de servidores públicos que podían obstaculizar un trámite para generar un acto de corrupción”.