Continuará tala de árboles en el Parque Querétaro 2000

Las obras en el estacionamiento no las detendrán, con la tala ya de 40 árboles, podrán tener 200 lugares para para automóviles. FOTO: VÍCTOR POLENCIANO

A pesar de la inconformidad mostrada por ciudadanos y usuarios del Parque Querétaro 2000, las obras para ampliar el estacionamiento siguen su curso, lo que genera un aspecto desolado y de destrucción en el lugar, como una zona de guerras perdidas.

Como se lo ha venido informando puntualmente PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, hace dos semanas trabajadores comenzaron a derribar árboles en el parque deportivo ubicado en Bernardo Quintana, que según comentó Markus López Winkler, titular de Instituto del Deporte y la Recreación de Querétaro, a algunos medios de comunicación, será para un proyecto de ampliación del estacionamiento que la gente ha demandado.

En diversos recorridos y visitas que El Periódico de Querétaro ha realizado a lo largo de varios días de manera aleatoria, el estacionamiento para los usuarios del complejo se ve ajustado después de las 6:00 de la tarde y los fines de semana, ya que entre semana antes de esa hora los lugares son suficientes, es más, sobran.

Sin embargo, algunas personas comentaron a PLAZA DE ARMAS que si bien hay una necesidad de más lugares para autos, nada justifica el derribo indiscriminado de árboles, que en esta primera etapa supuso la tala de 40 ejemplares para los 200 nuevos cajones de estacionamiento que se edifican de los 350 que se espera están listos para el mes de febrero de 2017.

Esta situación ha encendido la indignación y molestia de varios ciudadanos, que ven en este tipo las obras que se están llevando a cabo en el estado, un atentado contra los pulmones naturales de la ciudad, pues hasta el momento, para las personas no ha sido clara la preocupación de las autoridades por fomentar el cuidado, respeto y conservación de los recursos naturales, y que viendo afectado un lugar de esparcimiento y recreación, como lo es el Parque Querétaro 2000, encrespa y cae en lo absurdo.

Es este sentido, es importante destacar que si bien las personas no están en contra de una ampliación para el estacionamiento, si lo están por el derribo de árboles que, a su parecer, hubiera armonizado y dado mejor vista al proyecto si se hubiera hecho una fusión entre árboles y cajones de estacionamiento.

Hoy se pueden ver dentro del área delimitada para las obras maquinaria de construcción, pedazos de árboles cortados y algunos arrancados desde la raíz, así como socavones de un metro o metro y medio de profundidad en lo que será el nuevo pedazo de estacionamiento que dará a los usuarios, además de 40 árboles menos (en esta primera etapa), 200 cajones de estacionamiento más; no se ve ningún árbol nuevo o trasplantado.

Acciones y peticiones ignoradas

Ha sido a través de algunos medios de comunicación, redes sociales y plataformas ciudadanas en las que queretanos han expresado su descontento con las obras, que sin escuchar a los ciudadanos, continúan su desarrollo en el estacionamiento del lado del Boulevard Bernardo Quintana las autoridades.

Incluso, hace dos semanas fue colocada en la plataforma “change.org” una petición para que las autoridades tomaran en cuenta las opiniones de los inconformes para que se detuvieran el derribo de árboles que iniciaron el 29 de noviembre pasado y se buscaran alternativas, sin embargo, la realidad hoy es que las voces de los ciudadanos fueron nuevamente ignoradas.