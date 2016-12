Por dolor abdominal le cortan pierna

José “N” pide que se le haga justicia, porque en el Hospital General le destrozaron la vida, no puede comer y se le acaban las opciones para seguir adelante; su esposa, Isabel, cuida de él. Daniel Peña

Un dolor abdominal no lo dejaba descansar, por ello acudió al Hospital General de Querétaro, pero nunca se imaginó lo que esa visita al nosoconmio representaría por el resto de su vida.

Han pasado más de 12 meses desde el incidente en que José “N” acudió al Hospital General para ser atendido por un dolor abdominal, algo que padecía desde hacía tiempo.

Ingresó al Hospital para ser intervenido por cálculos en la vesícula, sin embargo, derivado de una mala práctica médica, terminó con diversas lesiones, lo que causó la pérdida de su pierna y la extracción del 70 por ciento del intestino delgado.

“Pues jamás imagine que fuera así, que fuera a suceder eso. Me dejaron también un catéter y una aguja adentro, y derivado de todos estos errores médicos es que sigo mal de salud, me han deshecho la vida; no puedo comer, yo solo iba a que me retiraran la vesícula, la hacen mal la cirugía y a partir de ahí tuve que ir a otra cirugía y me provocaron una pancreatitis, lo que recayó en una gangrena del intestino, hasta llegar a la amputación de una pierna también”.

Por este caso, el 15 de noviembre la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro emitió una recomendación al Gobierno del Estado y al mandatario, Francisco Domínguez Servién, para que den solución a la denuncia en contra de médicos del Hospital General, debido a que, derivado de una mala práctica, le amputaron el pie a José “N”, hoy víctima de negligencia médica.

“Solo pedimos que el gobernador atienda lo que está sucediendo. Es para mí muy complicado todo esto que sucede. No tenemos dinero, mi esposa hace lo posible por darme alimento especial que compra en la farmacia, porque ni eso el Seguro nos da; solo queremos que se solucione de la mejor manera y no estamos pidiendo más de lo que creemos que se debe de solucionar”.

Comparte José “N” que al ser conciente de los daños que le provocaron, acudió al Hospital General nuevamente, lo que concluyó con su periodo de convalecencia para exigir una explicación de los procesos médicos que le hcieron; sin embargo, las autoridades del nosocomio se exculparon y no le dieron mayor atención, por lo que decidió acudir a la Defensoría de los Derechos Humanos.

En la investigación de la Defensoría se revisó el expediente del afectado, y localizaron omisiones y falta de profesionalismo en la atención; además, el expediente estaba incompleto y no tenía algunos datos, como los nombres de los doctores que hicieron la operación; de la misma manera, encontraron que en la revisión de la Fiscalía General del Estado también se omitieron datos importantes.

Cabe señalar que ante estas omisiones por parte de nosocomio, el afectado acudió a la Comisión de Arbitraje Medico del Estado de Querétaro para levantar una denuncia, pero la dependencia no inició el procedimiento, por lo que la Defensoría emitió recomendaciones hacia el Hospital General para que realicen la reparación del daño que realizaron a las víctimas.

Isabel “N”, esposa de la víctima, afirma que no hay otra cosa que hacer.

“Solo nos queda confiar en las autoridades y que haya algo de prudencia en ellos. Ya no podemos más y no estamos exigiendo algo fuera de lugar; estamos temerosos de amenazas, de acosos y mensajes que envían al teléfono de mi esposo pidiendo que acepte el dinero, que acepte los 20 mil pesos y ya se olvide de todo, pero no, solo pedimos se nos de lo que merecemos y acepten sus errores y reparen los daños”.