Decomisan pirotecnia en SJR

Se espera que después de la explosión de mercado de San Pablito, en Tultepec, Estado de México, disminuya la venta de pirotecnia debido a la falta de producto. FOTO: CESAR ORTIZ

SAN JUAN DEL RÍO.- Más de 50 kilos de pirotecnia han sido decomisados en diversos mercados y puestos ambulantes de San Juan del Río, aseguró Fernando Zamorano Estrella, director de la Unidad de Protección Civil Municipal.

Dijo que desde que inició el operativo “Guadalupe-Reyes” han dado seguimiento a la instrucción estricta del alcalde sanjuanense, para mantener mano dura y no permitir la venta de cohetes

“Por instrucciones precisas del alcalde, desde el 12 de diciembre inició el Operativo Pirotecnia, el cual estará implementándose hasta el 6 de enero del 2017, y pues desde el inicio se han decomisado importantes cantidades de material pirotécnico principalmente en colonias y comunidades del municipio”.

Dijo que hasta el momento no han tenido conocimiento de algún hecho catastrófico relacionado con los fuegos artificiales.

“El año pasado tuvimos el registro de una persona que perdió un dedo por haberle explotado una ‘paloma’ en la mano, sin embargo, durante esta temporada no ha habido registro alguno”.

Zamorano Estrella exhortó a la población en general a que reporten a quienes venden de manera ilegal fuegos artificiales a través del 066, o a los nímeros 274-1911 y 427-148-0228.

“De igual forma, invitamos a los padres de familia a no comprarles cohetes a sus hijos, debido a que un pequeño descuido puede marcar la diferencia y atentar contra la integridad del menor”.

Comentó que alguno de los decomisos han sido gracias a los reportes ciudadanos, los cuales se hacen de manera anónima.

“Otro de los modus operandi de los que venden pirotecnia, es en sus domicilios, y como Protección Civil no se encuentra dentro del marco jurídico para ingresar a los domicilios a realizar el decomiso, únicamente, hablamos con los propietarios para que eviten realizar la comercialización de los cohetes, que sean conscientes de no utilizarlo”.

Fernando Zamorano subrayó que debido a los fatídicos hechos en el mercado de San Pablito, en Tultepec, Estado de México, se prevé que la comercialización de pirotecnia baje considerablemente, debido a la destrucción de la mercancía.