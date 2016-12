HABRÁ PARQUÍMETROS

Centro Cívico: Mauricio Cobo Urquiza, secretario de Movilidad del Municipio, hizo el anuncio de los parquímetros, acompañado de Rafael Fernández de Cevallos, secretario de Ayuntamiento. De pie, la vocera Estela Valenzuela. FOTO: FERNANDO VENEGAS RAMÍREZ



Se acabó la polémica por la instalación de parquímetros. Al menos en lo que ve a la Secretaría de Movilidad del Ayuntamiento capitalino, que encabeza Mauricio Cobo Urquiza.

Y es que durante una rueda de prensa, el funcionario anunció que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) les había dado luz verde para la colocación de los parquímetros en la zona de monumentos históricos que protege la dependencia federal.

Tras meses de jaloneo entre el INAH y el Gobierno Municipal, finalmente se determinó que se instalen 147 parquímetros de los poco más de 200 que se pretendían para el Centro Histórico y 40 más para el polígono de Zaragoza, Universidad, Tecnológico y Circunvalación.

“Todas estas situaciones que se dieron sobre si el sistema de parquímetros y bicicletas compartidas comprometían en algún sentido el tema de la declaratoria de patrimonio cultural o que no iban acorde a las disposiciones de la UNESCO, el INAH, que es la máxima autoridad en México, encargada por velar el mantenimiento de los sitios históricos, al dar su aval, todas esas suposiciones no tenían fundamento”.

La Plaza de Armas, el Jardín Zenea y la zona del Templo de La Cruz fueron solo algunos de los lugares que, de acuerdo con el secretario de Movilidad, el INAH vetó del proyecto original.

La estancia máxima por vehículo al día será de 3 horas, a un costo de 10 pesos por 60 minutos. Operarán de lunes a sábado, de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche. Los pagos, podrán hacerse directamente en el parquímetro en efectivo o con tarjeta de crédito, y mediante una aplicación para teléfonos inteligentes con monedero electrónico.

Cuando el último de los parquímetros esté colocado, iniciará un mes de gracia para los usuarios, en el que no se les cobrará.

Se estima que en marzo se cobrará el servicio. Cuestionado sobre la rasurada que dio el INAH a los puntos en los que se querían instalar los aparatos en la zona de monumentos, Cobo Urquiza respondió que al final el número de aparatos es relativo, toda vez que se puede hacer el pago vía teléfono celular.

Se ha dejado la puerta abierta para que el reglamento que rige a los parquímetros se modifique y que se puedan implementar las tarifas dinámicas, ampliación de la red de parquímetros hacia otra parte de la capital, e incluso aplicar su funcionamiento los domingos y días festivos.

Para la Secretaría de Movilidad, el tema de los amparos en contra de los parquímetros no es tema. Cobo Urquiza acotó que la instalación va y dijo que lo jurídico, en todo caso, lo verán otras dependencias.

“El área jurídica con el abogado general seguirá viendo el tema de los amparos. Nosotros con el documento que emite el INAH tenemos luz verde para iniciar con el proyecto”.

Reiteró que no tendrán seguro contra robo o daños los auto. La única excepción será en caso de que al colocar el inmovilizador el operador dañe el auto. Explicó que la multa por no pagar a tiempo en los parquímetros será de poco más de 360 pesos.

Referente a las ciclo estaciones, dijo que se instalarán en la primera fase 30 puntos como una opción de transporte no motorizado. La anualidad costará 300 pesos y se deberán de dar de alta en un padrón. Para quienes solo quieran usarle un día, deberán pagar 80 pesos.

Carta Abierta

Estimado Sergio Arturo Venegas Atoreón



Al inicio de esta semana, la Dra. Fabiola Larrondo ofreció una conferencia de prensa para expresar su inconformidad -y la de muchos- por las medidas adoptada por la actual administración municipal de Querétaro, haciéndose eco de las consideraciones de Natalia Carrillo, militante del Partido de Acción Nacional desde hace muchos años. La acompañé sabedor de su honradez y autoridad moral. La prestigiada académica planteó la sinrazón de las políticas privatizadoras del joven Marcos Aguilar Vega (bien haríamos privatizarlo a él). Su alegato fue impecable: si algo ha funcionado, como es la recolección de los desechos sólidos, ¿por qué concesionar un servicio público que, a lo largo de los años, ha demostrado su eficacia (incluida la gestión del hoy gobernador)?. ¿Por qué también empeñarse en la instalación de parquímetros que ensucian visualmente una ciudad que con tanto esfuerzo se ha ganado la legitima fama de su progreso civilizatorio y su belleza, orgullo para los que aquí nacimos, admiración de quienes nos visitan? Hay otras opciones para resolver el crecimiento del parque vehicular, discernía la elocuente y sensata maestra de la facultad de Derecho de la UAQ, cuyo alumno, el actual administrador municipal, parece haberse extraviado en la soberbia y el autoritarismo.

Hace años escribí una nota refiriéndome a Querétaro como un espacio cuidado, inimaginable hace medio siglo. Ha sido difícil la construcción estética de esta urbe: el ocultamiento del cableado, la conservación de sus monumentos, la atención diligente de su limpieza. ¿Por qué entonces devastar esos logros? ¿Ignorancia, intereses turbios? ¿Qué pasará con la declaratoria de patrimonio cultural de la Humanidad? ¿La perderemos por la necedad de intervenirla sin ton ni son, por así decirlo?

Pareciera que los ciudadanos somos invisibles, que no merecemos consideración alguna, que una especie de ceguera le impide ver el adoquinado deteriorado, la acumulación de la basura que nos “regala” una empresa concesionaria inepta, el descontento de muchos queretanos.

Nunca como ahora, la ciudad padece los conflictos cotidianos que destruyen paulatinamente el orden urbano. Ninguna administración municipal, como es la presente, ha golpeado con brutalidad a comerciantes, lustradores de zapatos, familias modestas como la suya -la de Marcos- y la mía. ¿Qué resentimientos anidan en el alma de un dirigente que atiza diarias manifestaciones de resistencia, la observación crítica de los medios de comunicación, sin animosidad de por medio, pues que los hechos la ponen en evidencia?

Sin duda, Querétaro no vive sus mejores momentos. Me da pena mi ciudad, que es mi casa. Y la amo porque me ha dado todo. Pero también me apena el joven presidente, cuya inteligencia y discurso bien articulado merecen mejor destino. Y sin embargo, se antoja ocupado en arruinar su porvenir político. Ya nos advertía Jonathan Swift: “la ambición suele llevar a los hombres a ejecutar los menesteres más viles: por eso para trepar se adopta la misma postura que arrastrarse”. No se cumplen las ambiciones olvidando el bien común y causando daños a terceros.



Afectuosamente

Dr. Augusto Isla

Diciembre 20 de 2016