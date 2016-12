Viacrucis para verificar vehículos en Querétaro

Espera: Hasta dos horas pueden pasar los automovilistas esperando en los verificentros. FOTO: VÍCTOR POLENCIANO



Un verdadero viacrucis es el que han comenzado a padecer los automovilistas de la capital queretana para verificar su vehículo: largas filas y escasez de hologramas son algunas de las problemáticas que deberán enfrentar antes de que concluya el 2016.

Y es que, a menos de 10 días de que finalice el segundo periodo de verificación para automóviles con placa de circulación terminación 9 y 0, engomado azul, muchos ciudadanos han dejado para los últimos días del año la realización de este obligatorio trámite para circular sin problema por Querétaro.

Durante un recorrido realizado por PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, en diversos centros de verificación vehicular, se pudo constatar que además de largas filas que pueden alcanzar las dos horas de espera -entre la llegada a los verificentros hasta el momento de obtener la certificación-, los conductores han tenido que lidiar con módulos cerrados, en algunos casos, con centros de atención que ya no tienen hologramas.

En ese sentido, es importante señalar que la falta de comprobantes se debe a que en caso de no otorgar todos las calcomanías solicitadas, son los responsables de los módulos los que tienen que absorber el costo, por lo que limitan su inventario a pocas unidades.

La urgencia de las personas para obtenerlo su engomado se deriva de que, al tener “los papeles en orden”, se pueda realizar trámites sin ningún contratiempo, tal y como sucede con la tenencia vehicular, además de que de esa manera evitan la incomodidad de pagar 870 pesos por concepto de multa por no realizar el proceso en tiempo y forma, además de que tendrán que esperar al siguiente periodo para poder verificar.

Cabe destacar que fue este año cuando se implementó la doble verificación vehicular en Querétaro, la cual tiene un costo de 125 pesos, es decir, 250 por año.

Asimismo, es necesario recordad que para llevar a cabo este trámite se debe llevar una copia de la tarjeta de circulación, así como el comprobante original de la verificación anterior. En caso de que no lo pueda realizar y tenga que pagar multa, habrá que ingresar a la página: «https://www.recaudanet.gob.mx/recaudanet/DerechosGEQ.jsp para obtener su línea de captura y hacer su pago.