Modificarían tarifas en SJR

De acuerdo con el regidor de la Comisión de Seguridad y Transporte, tiene años que no se ha realizado aumentos a los costos, por lo que pronto podrían cambiar. FOTO: CESAR ORTIZ

SAN JUAN DEL RÍO.- Erick Eduardo Juárez Luna, regidor de la Comisión de Seguridad y Transporte de San Juan del Río, dijo desconocer si los concesionarios de transporte público tienen problemas de abastecimiento de combustible.

Indicó que no se tiene proyectada una alza a la tarifa del servicio porque es el Instituto Queretano del Transporte (ITQ) el encargado de realizar los ajustes del costo del pasaje.

Juárez Luna manifestó que tiene algunos años desde que el costo del pasaje incrementó, por lo que, asegura, podría volver a ocurrir en el corto tiempo.

Comentó que los concesionarios han hecho propuestas al IQT para el ajuste de las tarifas.

“Todo tiene que ser presentado conforme a las necesidades, pero valdría la pena revisar cada caso, y sobre todo estar al pendiente del alza a las tarifas, en caso de no ser el aprobado”.

Además, Juárez Luna señaló que los conductores de taxis no tienen tarifas reguladas, por lo que se han disparado los costos.

“No ha habido algún ajuste oficial y sabemos que los taxistas han ido ajustando sus tarifas de acuerdo a las distancias y el tipo de recorrido, por lo que es eminente realizar los ajustes oficiales de las tarifas, para tener unos costos más justo para los usuarios”.

Sobre la seguridad, señaló que de manera constante se presentan dispositivos de seguridad.

“De hecho, en días pasados se realizó en la ciudad de Pachuca, Hidalgo,una expo para conocer los avances de la tecnología para contrarrestar la inseguridad”.

Explicó que durante la expo se dieron a conocer presupuestos y equipos que sirven como herramienta para la seguridad de los conductores y los usuarios.