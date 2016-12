VANDALIZAN YA PARQUÍMETROS

Centro Histórico: Han comenzado a dañar los aparatos instalados por el Ayuntamiento para cobrar el estacionamiento en la vía pública. FOTO: FERNANDO VENEGAS RAMÍREZ



Aún no termina la instalación de los parquímetros en la capital, pero sus aparatos ya han comenzado a ser destruidos.

Así lo constató PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, al hacer un recorrido por las calles de Arteaga y Regules, donde han grafiteado sus pantallas y en otros casos las estrellaron con objetos contundentes en la pantalla y la celda solar que les provee de energía.

Vecinos de la Calle de Regules afirmaron no haberse percatado de quién o en qué momento se registró la destrucción de los aparatos. Aunque no aprueban el vandalismo, reconocieron que los hechos son un reflejo de la falta de cabildeo por parte del Municipio con los comerciantes y residentes de la zona. Aun cuando prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, refirieron que no a todos les beneficia el sistema.

“Tengo ocho años rentando este espacio. ¿Usted cree que la gente ahora se va a parar, pagarle al Municipio o a la dichosa empresa y luego me va a venir a comprar unos cigarros o un refresco?”, cuestionó una locataria de la zona.

Otro de los que platicaron con PLAZA DE ARMAS, fue Serafín “N”. A sus 83 años poco le importa la instalación de parquímetros. Asegura que no tiene carro ni familia que se vea afectada. Sin embargo, refirió que la inseguridad se ha visto recrudecida en la zona del Centro, y afirmó que le hubiera gustado más que se invirtiera en temas como drenaje, el arreglo de las banquetas y la seguridad.

“A mí ni me importa lo de los parquímetros. Yo ni carro tengo. Lo que sí es que la seguridad está por los suelos. Ya no podemos andar con la misma tranquilidad que antes. Por los asaltos o por el mal estado de nuestras calles”.

Por la zona, hay pequeños negocios como misceláneas, vulcanizadoras y mercerías que viven al día, y a cuyos propietarios les preocupa que el cobro por el espacio público les reduzca aún más sus ganancias.

Los hechos se dan a solo unas horas de que el Ayuntamiento capitalino anunciara que les ha sido otorgada la licencia para colocar los parquímetros en el polígono de monumentos históricos.

Cabe recordar que los parquímetros y todo lo que tenga que ver con cicloestaciones y bicicletas compartidas cuentan con un seguro de cobertura total. No así los daños que puedan sufrir los vehículos de los usuarios, ni robo parcial o total o cristalazos.