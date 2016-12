CASTIGARÁN A VÁNDALOS

Primer mundo: Argumentando que las ciudades más importantes del mundo cuentan con sistemas de parquímetros, el alcalde de la capital, Marcos Aguilar Vega dijo que los desacuerdos por sus políticas gubernamentales son válidos, pero no se puede llegar al “extremo” de dañar la infraestructura. Quienes vandalizaron los parquímetros, prnto caerán, aargumentó. FOTO: FERNANDO VENEGAS RAMÍREZ



Advirtiendo que se ha presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado por los daños que se registraron en por lo menos dos parquímetros, el alcalde capitalino Marcos Aguilar Vega dijo que se aplicará todo el peso de la ley a los responsables y aseguró que ya se cuentan con indicios sobre los autores del hecho “Todo el peso de la ley caerá sobre ellos. Tenemos indicios muy claros de quienes son y tendrán que pagar las consecuencias”. Al recordar que dichos aparatos cuentan con un seguro que cubre los daños, admitió que es una situación que se esperaba y que ha ocurrido en todos los lugares donde se implementa el sistema.

Para el edil capitalino, es válido que existan desacuerdos y oposición a las políticas gubernamentales. Sin embargo -añadió- el llegar al “extremo” de dañar la infraestructura, no es algo correcto y reiteró que quienes destruyeron los aparatos, están muy cerca de ser presentados ante la ley “Nosotros por lo pronto continuamos con el proyecto. Teníamos previsto que cosas como esta sucedieran. Es algo natural y para mi, lo más importante es poner orden en el centro”. Cuestionado sobre si fue un acto de vandalismo o de otra índole, el edil refirió que cuando sean presentados ante los medios, la gente podrá sacar sus propias conclusiones.

Argumentando que las ciudades más importantes del mundo cuentan con sistemas de parquímetros, se dijo confiado en que el proyecto de los parquímetros beneficiará a la ciudad. Refirió que el modelo aplicado en Querétaro, es el primero a nivel mundial en el cual los parquímetros sostienen al sistema de bicis compartidas “Mayoritariamente la cultura de los queretanos tiene una analogía a la cultura de los americanos en cuanto al uso de vehículo privado y este es un tema que la manera de desincentivarlo es ofreciendo alternativas de transporte no motorizado como es las bicis compartidas”.

Refiriendo que no puede dar mayor información sobre los involucrados, Marcos Aguilar adelantó que pronto, estarán tras las rejas “Hay cámaras que están filmando todo lo que sucede y se van a llevar una sorpresa muy interesante. Se han tomado una buena fotografía los vándalos”.