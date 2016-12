Cenarán ebrios pierna adobada en El Torito

Torito: Velázquez Pegueros, refirió que en estos días, las remisiones se incrementan hasta en un 20 %. Afirmó que para el 31 de diciembre, se está valorando si se ofrecerá una cena especial. ARCHIVO

Anteponiendo contra todo el espíritu navideño y pese a la negativa de sus subordinados, el secretario de gobierno municipal, Manuel Velázquez Pegueros, ha determinado que aquellos bebedores despistados que lleguen a caer al torito por la ingesta excesiva de bebidas espirituosas, puedan tener su cena de navidad al interior de El Torito “Logramos ahí platicar con el abogado general que no quería. Decía que no era un festejo y sin embargo se logró trabajar con ellos. Pierna adobada es lo que nos dará el proveedor para todos aquellos que decidan pasar ahí las fiestas navideñas”. Aclaró que no habrá nada de alcohol en la delegación.

Velázquez Pegueros, refirió que en estos días, las remisiones a El Torito se incrementan hasta en un 20 %. Refirió que en lo que ve al 31 de diciembre, se está valorando si se ofrecerá una cena especial.

Por su parte, Juan Luis Ferrusca, secretario de Seguridad Pública Municipal, exhortó a los conductores a no usar vehículos de motor tras la ingesta de alcohol y advirtió que el operativo de Tómate la vida en Serio operará de manera regular durante el fin de semana , En lo que va del año, se han remitido mil 630 conductores por exceder el límite permitido. Aseveró que se ha incrementado el número de detenciones en las fiestas decembrinas.

Por ahora, se encuentra en suspenso la construcción de las nuevas instalaciones que albergarán el Torito y la Vaquita para los que el alcalde Marcos Aguilar ya ha autorizado la inversión de 7.8 millones de pesos. Se ha mencionado que una de las posibles ubicaciones del complejo, sería una parte del terreno que hoy ocupan los viejos camiones de limpia que pararon tras la concesión del servicio de recolección. De acuerdo a las autoridades municipales, desde que se implementó el programa, se ha logrado reducir en un 38.2 % los accidentes relacionados al consumo de alcohol. La meta de la administración, es que se pueda alcanzar el 70 % al final del trienio.