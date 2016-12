Desaparecerá mercado de mercurio: Sedesu

Durante décadas la demanda del mercurio por parte de los Estados Unidos fue un motor económico para la zona serrana. ARCHIVO

El Tratado de Minamata provocará extinción del mercado de mercurio en un par de años. La falta de demanda a nivel mundial se ha dado a consecuencia de ese tratado, señaló Marco Antonio del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable del estado de Querétaro.

Este tratado, explicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, quiere erradicar la extracción del mercurio, la razón, debido a las enfermedades que ocasiona en las personas que se mantienen expuestas a él.

Las consideraciones de este documento en el año 2020 el uso del mercurio deberá ser erradicado. El secretario señaló que no existen datos precisos de la producción de mercurio en el estado puesto que la mayoría de las personas que se dedican a la extracción de este mineral lo hacen de manera informal.

“Esta situación, no es algo que dependa del estado porque es un convenio internacional el convenio de Minamata, entonces, la extracción de mercurio se va a suspender no porque ya no puedan extraer sino porque ya nadie lo va a comprar y va a resultar un mineral de desecho no va a tener valor”, afirmó.

Del Prete Tercero también señaló que otro tipo de minerales como el ópalo, el mármol o la cantera serán las alternativas mineras para impulsar este sector en el estado. El titular de SEDESU señaló que existe la extracción de ópalo es uno de los rubros que cuentan con mayor oportunidad de crecimiento pues se extrae el 5 por ciento del total que se consigue en el mundo.