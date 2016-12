Marcos quiere privatizar todo: Arteaga

. FOTO: FERNANDO VENEGAS



Alejandro Arteaga, presidente de la Unión de Franeleros y Prestadores de Servicios, aseguró que se está conformando un plan de trabajo junto a los residentes del centro histórico, comerciantes y locatarios de los mercados municipales para determinar como enfrentarán el inminente encendido de los parquímetros y ante el temor de que se presente un proyecto para privatizar los estacionamientos de los mercados municipales “Andamos haciendo invitaciones a toda la gente. Nosotros nos manifestamos junto a los locatarios del centro y de ahí de gobierno, nos dijeron que nosotros no nos veríamos perjudicados. Nos mandaron llamar del municipio y ellos nos ofrecieron que pudiéramos trabajar en eventos masivos con un permiso”.

El líder de los franeleros, acusó que el gobierno capitalino les ha tratado como delincuentes. Dijo que sus agremiados están molestos, pues solo buscan ganarse la vida honradamente. Dejo abierta la posibilidad de hacer movilizaciones en el Centro Cívico. Acusó que Marcos Aguilar, tiene la intención de privatizar todos los servicios públicos y ahora incluso, las calles de la capital “No es justo para los queretanos. Las colonias están llenas de basura”. Acusó que dos de sus agremiados, fueron detenidos por autoridades municipales por trabajar en la zona aledaña a la USEBEQ y afirmó que se les impuso una multa de mil 500 a cada uno “Se los llevaron a Santa Rosa y los trajeron dando vueltas en la patrulla. Es una señora mayor y no sabemos a donde fue a parar ese dinero. Si se lo quedaron entre los comandantes o fue a parar a las arcas municipales”.

Al señalar que acudió ante el director de gobernación municipal Alejandro Pacheco le aseguró que no existe ningún operativo de la SSPM en contra de los franeleros “Entonces por que los detienen y se los llevan hasta Santa Rosa”. Alejandro Arteaga, refirió que han buscado que su actividad se regularice y acusó que solo han encontrado puertas cerradas. Tanto en municipio como en la sede de los representantes populares “Sabemos que hay zonas donde no se puede. Nosotros trabajamos de la mano de los vecinos. Platicamos con ellos. El señor Carlos Silva, director de las jornadas de Jalando Parejo, se comprometió a hablar con el alcalde para ver si había un programa para nosotros. Las puertas se nos cierran en el municipio”.