Pavimentó Fabián calles en la colonia de su papá

Enfrenta municipio demanda por la falta de pago a constructora. CÉSAR ORTIZ



SAN JUAN DEL RÍO.- Fabián Pineda Morales, dejó una deuda de más de 2 millones de pesos de dos calles que mandó a pavimentar, en el fraccionamiento donde vive su papá; aseguró Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San Juan del Río; dijo que son dos calles del fraccionamiento San Pedro, las que se adeudan y por las cuales, actualmente el municipio afronta una demanda de para realizar el pago a la constructora.

“Las voy a pagar, pero le voy a notificar a la colonia, que fue bueno que se les hizo esa obra en la administración anterior, solo que se debe”, señaló el munícipe.

Vega Guerrero, agregó que como este caso, existen más, “vamos a realizar mesas de trabajo con los habitantes, para ver cómo le vamos hacer, porque yo no tengo dinero para andar pagando obras que otros se placearon, y que no las pagaron; por lo que la ciudadanía se tiene que enterar”.

Aseguró que la demanda en contra del ayuntamiento, existe por parte de una empresa contratista, exigiendo el pago de la obra ejecutada en esas dos calles, “yo pedí que se haga, para que sea a través de un juez que se le tenga que pagar, para que se ventile que yo he sido totalmente responsable de pagar lo que yo me comprometo, sin embargo me siguen llegando demandas de cosas que incumplieron las administraciones anteriores”.

El munícipe subrayó que se de acuerdo a los reportes, se deben más de 20 millones de pesos, por obras que se ejecutaron y se quedaron a deber, “se entregaron en tiempo y forma, invitaron a comer hasta a los anteriores, con mole, pollo y de todo, pero no pagaron las obras, (…) el Partido Revolucionario Institucional, quiere criticar una administración pero no tiene los fundamentos, y lo que veo es que no se hicieron responsables ni por pagar las calles que les hicieron a sus familiares”, concluyó.