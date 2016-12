Pide “Chicovel” a MAV priorizar la seguridad

Aclaró el coordinador de los regidores del tricolor que la propuesta del no incremento al predial, fue iniciativa del PRI y no de Acción Nacional como ahora lo presumen. FOTO: FERNANDO VENEGAS



Revisar prioridades pide el regidor Francisco X. Alcocer al presidente municipal de Querétaro Marcos Aguilar Vega, al señalar que la seguridad es el tema primordial de la capital.

Entrevistado en PLAZA DE ARMAS, el Noticiario de Querétaro, el priista refirió que la colocación de parquímetros y repintado de puentes no son acciones urgentes que requiera la capital queretana, como lo es la inseguridad que ya es grave en Querétaro y que las mismas autoridades no han querido reconocer

“De entrada y como prioridad es el tema de la seguridad. Creo que hay un problema y muy grave en Querétaro que no se quiere reconocer “, señaló. En ese sentido, dijo que es muy sencillo darse cuenta de las necesidades ya que, de acuerdo a los estándares internacionales, Querétaro requiere más de 3 mil policías y hoy solo cuenta con cerca de mil 200 elementos, pues evidentemente será imposible que sea segura como han querido hacer creer.

Señaló que como grupo de regidores que encabeza han proyectado la reducción de gastos administrativos en el ayuntamiento con el que se incrementaría hasta en un 25 por ciento el presupuesto de seguridad en la capital. Asimismo, comentó que para el próximo año estarán impulsando iniciativas para recuperar, lo que con las reformas realizadas en la pasada administración, de dotar de facultades al presidente municipal para que se ejecuten acciones de manera inmediatas -tal y como está sucediendo actualmente- sin tener que pasar por un órgano colegiado.

“Lo que se hizo con esta negativa reforma en la administración anterior fue quitar facultades al órgano colegiado y dárselos a una sola personas”, dijo el regidor.

Un ejemplo de ello, dijo, es que derivado de estas reformas los regidores no pueden llamar a comparecer a los funcionarios en el cabildo, así como la falta de obligación para informarlos de sus acciones.

“Lo único que podemos hacer es pedir información a través de oficio al secretario del ayuntamiento pero como este no está obligado a entregarlo y la ley ya no prevé una temporalidad o sanción pues entregan lo que quieren y cuando quieren”, señaló.

Por último dijo que aún cuando están limitados, prácticamente amarrados de manos, han hecho mucho cabildeo en comisiones para atender los temas que son de relevancia para Querétaro.