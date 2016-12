Piden apoyo camioneros

Entre el polvo y la basura, miles de usuarios del paradero 5 de Mayo transitan hacia su destino. FOTO: CESAR ORTIZ

SAN JUAN DEL RÍO.- Anastasio Camacho Camacho, representante de concesionarios del paradero de 5 de Mayo, dio a conocer que las principales necesidades en la base no han sido cubiertas desde hace varias administraciones atrás, refirió que la administración de Guillermo Vega Guerrero, aportó el re encarpetado de la calle Mercedes Camacho la cual es el principal acceso a la central, sin embargo los patios de la paradero, se encuentran en pésimas condiciones.

“Es triste que nosotros que traemos a toda a gente de las comunidades, y que desde hace 23 años estemos pidiendo a las administraciones que salen y entran, que pongan atención en los patios de la central de camiones, ya estamos cansados de puras promesas, porque nosotros seguimos en las mismas condiciones”.

Refirió estar solicitando un paradero digno para los usuarios, quienes también son ciudadanos, a quienes los políticos solicitan el voto en temporada electoral, “hemos acudido con autoridades municipales y estatales y hacen caso omiso. Es triste ver al licenciado Erick Juárez, con sonrisa de oreja a oreja y nunca se ha acercado a nosotros, porque aunque él dice que ha tenido acercamiento con los transportistas, no sé con quienes, porque con nosotros jamás”.

Camacho Camacho, detalló que aunque no se ha formalizado el aumento de la tarifa del transporte público, los concesionarios ven con tristeza que por lo menos el 30 por ciento del salario de un trabajador se va en los pasajes, “el salario que tienen es un salario de hambre y aunque no lo queramos incrementar, a nosotros nos resulta imposible mantenerlo, debido a que existe escases de combustible”.

Reitero, que la base de 5 de Mayo, da servicio a 68 comunidades de San Juan del Río, lo que ha provocado enojo entre los conductores, “nosotros no queremos políticos de escritorio, y vengan a campo, para que vean cas condiciones en que estamos los conductores, y las unidades, debido a que ellos nos piden camiones de modelo reciente cada 10 años”.