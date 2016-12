Se apretarán más el cinturón en San Juan

Se busca alcanzar un ahorro de 20 millones mensuales para invertirlos en seguridad, obra y servicios públicos. CÉSAR ORTIZ

SAN JUAN DEL RÍO.- El alcalde, Guillermo Vega Guerrero, dio a conocer que para que su administración pueda continuar con el desahogo financiero en el que se ha mantenido, es necesario continuar con los ahorros dentro de los gastos corrientes, así como en otros conceptos, en los que había venido gastando innecesariamente.

Comentó que una de las áreas con mayor ahorro, sería el alumbrado público, debido al cambio de lámparas convencionales, por lámparas leds, “ahorita ya traemos ahorros mensuales de cerca de un millón de pesos, por lo que con los cerca de 12 millones de pesos, que estamos previendo ahorrar del pago a la Comisión Federal de Electricidad, se irán íntegros a otras áreas con mayores necesidades”.

Así mismo señaló que dentro de otros ahorros como en el caso de la reducción de nóminas, se han estado ahorrando 500 mil pesos adicionales, “nosotros queremos llegar a un ahorro de por lo menos 20 millones de pesos mensuales, entre los ahorros en nómina, electricidad más otro tipo de rubros, por lo que estos 20 millones de pesos se canalizarían a las áreas de seguridad pública, obra, servicios municipales”.

Vega Guerrero, agregó que en cuanto al recorte de personal, el área de Oficialía Mayor, se encuentra realizando el análisis, de la baja de personal eventual, los cuales fueron contratados para la puesta en marcha de algunos programas sociales, “ya los programas están en marcha, no para los de confianza, porque con ellos ya tenemos un equipo de trabajo consolidado, es más por la parte de eventuales, donde se estaría buscando el ahorro de los 500 mil pesos mensual”.

Finalizó, reiterando que por segundo año consecutivo el municipio, no ha tenido que recurrir al endeudamiento, para salir delante financieramente, “San Juan cierra el año financieramente sano, no hemos recurrido no vamos a recurrir, a que se nos adelanten participaciones departe de gobierno del estado, práctica que ya se había vuelto una tradición en varios gobiernos de San Juan de pedirle a la Secretaria de Planeación y Finanzas, adelantos para poder realizar el pago de aguinaldos”.