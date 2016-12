Superávit amortizará crisis

Manuel Alcocer Gamba adelantó que se reforzarán los programas de infraestructura. ARCHIVO

El superávit de mil 200 millones de pesos, permitirá reforzar los programas de obra, l oque hará que el Estado, sufra un efecto menor a otros estados del país luego de aprobada la Ley de ingresos y presupuesto de egresos, señaló el secretario de Finanzas, Manuel Alcocer Gamba.

Esto, luego de que el Gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién recalcó que es Querétaro, el estado con las finanzas más sanas de todo el país, lo que ayudará también a no endeudar a los queretanos para el siguiente año.

“Ya está aprobada tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos, ya quedó finalmente y ya debe estar publicado en la Sombra de Arteaga esta misma semana, y te diría que estamos… vamos a decir muy claros en que nuestra situación financiera es muy fuerte y muy solida”, dijo.

Asimismo, reconoció que la caída de ingresos de la Federación tiene una repercusión en lo que será la obra pública, sin embargo, “el esfuerzo tan importante que hizo todo Gobierno del estado, todos los poderes, los organismos descentralizados de apretarse el cinturón, da muy buenos beneficios, y lo más importante es tener un superávit presupuestal de mil200 millones de pesos que nos permite reforzar el programa de obras, de tal manera que el efecto en Querétaro será menor que en otros estados del país”.

Sobre la erogación a la deuda pública, Alcocer Gamba explicó que será alrededor de 101 millones de pesos tanto en amortización cómo en intereses.

“Vamos estar erogando alrededor de 101millones tanto en amortización como en intereses en el curso del año y esto les comentó el Gobernador, somos una entidad muy solida de los niveles de deuda per cápita mas bajos en todo el país, queremos seguir ese camino, ya también lo dijo el Gobernador, nosotros no tenemos la intención de contratar deuda en esta administración”.

Sobre las erogaciones, el titular de la Secretaría de Finanzas señaló que no provienen de programas federales cómo de sub ejercicios

“No es un sub ejercicio estrictamente porque está contemplado que cuando el recurso llega en la parte final del año, la misma norma nos permite estar erogando en los siguientes meses, es decir, no hay un sub ejercicio, el sub ejercicio es cuando se cierra la obra y efectivamente pudo existir alguna economía, un sobrante y se reintegra a la federación”.

Se mantiene refrendo vehicular

Del pago del refrendo vehicular, dijo, se mantendrá con el mismo programa y con las mismas características que los años anteriores, y así lo dará a conocer en los próximos días la Dirección de Ingresos.

Lo mismo dijo, el apoyo al refrendo vehicular se ha mantenido en el orden del programa de apoyo superior a los 500 millones de pesos, que es, dijo, con que se ha venido apoyando, además de resaltar que se va a mantener la misma estructura de los impuestos y las mismas bases tributarias.

Por último en relación al rezago que pudiera existir en el pago del refrendo vehicular, dijo, que en Querétaro se tiene elevado cumplimento de contribuyentes y no es u n tema que preocupará, “en ese tema estamos afortunadamente bien”.