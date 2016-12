ESTÁ PENDIENTE BARRIO SANTIAGO

Carretas. Por ahora solo ha aprobado el Instituto Nacional de Antropología e Historia la excavación que ya está haciéndose en la histórica Exhacienda desde hace varias semanas. La construcción del desarrollo, según está sujeta a la preservación del Acueducto y a las regulaciones de la materia. LEGORRETA & LEGORRETA

Que el mobiliario no afecte la imagen del Centro Histórico y de sus edificaciones catalogadas. Que se trata de mobiliario reversible. Que el mobiliario no afecte la movilidad y no sea invasivo de las áreas de circulación de transeúntes. Que los esquemas de estacionamientos y gestión de vialidades son de competencia municipal. Que se redujo sensiblemente el número de elementos que pretendían colocarse en la Zona de Monumentos Históricos.

Al confirmar la autorización otorgada al Ayuntamiento de Querétaro para la instalación de los parquímetros en la zona monumental, el Instituto Nacional de Antropología e Historia –encabezado por Diego Prieto- informó que aún no entra al tema del desarrollo que se pretende construir en la ex hacienda de Carretas, sujeto a la conservación del entorno del Acueducto.Antes que nada, indicó la autoridad federal, se deberá armar una mesa técnica (acordada ya con la autoridad local) para revisar los criterios de preservación de la zona de los Arcos en sus dos perímetros B, con la participación del INAH, Instituto Municipal de Planeación, Desarrollo urbano e ICOMOS.Será hasta después de que se definan los criterios generales y se vea el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Monumentos Históricos y Barrios Tradicionales de Querétaro, que procedería la revisión de la propuesta arquitectónica de los inversionistas. No antes.Como lo ha informado PLAZA DE ARMAS, El Periódico de Querétaro, empresarios de la Ciudad de México, asociados con queretanos y guanajuatenses, construirán un complejo hotelero, comercial y habitacional en un predio de entre cuatro y seis hectáreas, alrededor de la antigua hacienda de Carretas, en donde el emperador Maximiliano pasó revista a las tropas del Imperio, en 1867.El proyecto, presumiblemente llamado “Barrio Santiago” aún no reconocido por el INAH, pero que puede apreciarse en Internet, ha sido diseñado por el prestigiado despacho Legorreta & Legorreta.De acuerdo con las vistas ya publicadas en este medio periodístico, la altura del hotel (presumiblemente el primero de siete estrellas en el continente) rebasa con mucho los siete metros permitidos frente a los Arcos.Según versiones extraoficiales, el Ayuntamiento presidido por el alcalde Marcos Aguilar Vega pretende modificar la regulación, especialmente de altura y cercanía del monumento, para luego autorizar el proyecto de construcción.Por ahora sólo han aprobado, Municipio e Instituto Nacional de Antropología e Historia, la excavación que ya está haciéndose en la ex hacienda desde hace varias semanas.La construcción del desarrollo, según el INAH, está sujeto a la preservación del Acueducto y a las regulaciones de la materia.En relación a los criterios para fundamentar la autorización de los parquímetros, en apego estricto a las competencias del Instituto, se indicó: