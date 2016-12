Gasta IMSS 15 mdp en hemodiálisis al año

Actualmente, reporta el delegado del IMSS que hay pacientes que necesitan hasta tres hemodiálisis a la semana. ARCHIVO PDA

La falta de prevención en enfermedades como diabetes e hipertensión provoca que existan pacientes con hemodiálisis y un gasto mensual de poco más de millón y medio de pesos, señaló el delegado del Instituto Mexicano del Seguros Social en Querétaro, Manuel Alejandro Ruiz López.



Comentó que tienen pacientes que requieren de hasta tres hemodiálisis a la semana, por los que se paga que poco más de 15 millones de pesos al año en Querétaro, lo que es igual, dijo, a vivir con casa rentada, por lo que dentro de los proyectos próximos en el nuevo hospital de El Marqué, están los dos equipos que se turnarán para la realización de trasplantes de riñón y de cornea, principalmente.



“¿Que debemos hacer?, hay que hacer trasplante de riñón y eso nos daría la facilidad de que esta gente viva mejor, no nada más en lo económico, sino también en la vida plena. Pagamos más de 15 millones de pesos al año y por mes poco más de millón y medio de pesos. Tener el equipo y la cultura de trasplante en Querétaro, nos reducirá muchísimo este gasto y lo podremos aplicar a otras cosas como la prevención”.



Comentó que el nuevo hospital, que estará en El Marqués y que será entregado a finales del siguiente año, tendrá dos equipos para trasplantes, algo que ayudará a reducir el gasto de los 15 millones de pesos y aportar más en el tema de la prevención, lo que mucha facilitaría también a no llegar a tener pacientes con enfermedades que requieran ser tratados con hemodiálisis.



“Estamos pidiendo dos equipos para hacer trasplantes, el tema es tener dos equipos por si uno está de vacaciones y tener el otro disponible, porque no sabemos cuándo se puede dar un evento, entonces estamos solicitando dos equipos y desafortunadamente no alcanzaría el año que entra y sería hasta el 2018, porque el hospital ya equipado lo entregaríamos en diciembre el 2017, la obra como tal en septiembre pero ya el equipamiento y los doctores comenzarían a trabajar en diciembre”.



También comentó que la cultura de la donación también será algo en lo que habrá de trabajar la delegación junto con otro tipo de autoridades e instituciones, incluso con la Legislatura local, para que todos sean donadores.



Asimismo, indicó que la hipertensión y la diabetes son las enfermedades que llevan al paciente a requerir de una hemodiálisis, por lo que la prevención debe ser el tema de aplicación para más de un millón 600 mil de derechohabientes para que opten por la cultura de la prevención.



“Tener un millón 600 mil derechohabientes y gastar millón y medio mensual o mejor dicho, 15 mdp al año en estos tratamientos que cada paciente requiere hasta de tres hemodiálisis a la semana, es mucho en lo que hoy tenemos de derechohabientes, la mayoría son por descuidos en el cuidado de la diabetes y la hipertensión y todo lo que va explícito con estas cosas que vienen a partir del cuidado de nuestras vidas”.



Por último, confirmó que espera que en 2018 se pueda tener ya trasplantes de riñón y corneas en el Seguros Social y eso le da un gran crecimiento a Querétaro.



“Será una gran labor a parte de todo lo demás que hacemos, queremos que todos seamos donadores, de por sí, no que sea algo como si quieres, sino que todos podamos ser donadores y que independientemente de reducir el gasto al IMSS en estos tratamientos, se ayuda a darle una mejor calidad económica también al paciente, y una mejo calidad de vida a otra persona”.